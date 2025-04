Afrique: Un Nigérian à la tête des négociations sur le commerce des services à l'OMC

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a officiellement confirmé, ce vendredi 11 Avril, la nomination de l’ambassadeur Adamu Mohammed Abdulhamid du Nigéria à la présidence de la session extraordinaire du Conseil du commerce des services (CCS SS). Cette désignation marque une étape importante pour le continent africain et particulièrement pour le Nigéria, qui voit l’un de ses diplomates les plus expérimentés accéder à un poste stratégique au sein de l’institution mondiale.

L’ambassadeur Abdulhamid, fort d’un parcours reconnu en diplomatie multilatérale et en politique commerciale, aura pour mission de diriger les négociations sur la libéralisation progressive du commerce des services. Ces discussions s’inscrivent dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), un pilier fondamental de l’OMC, inclus dans l’Accord de Marrakech en 1995.

Sa nomination, approuvée par le Conseil général de l’OMC le 18 février dernier et formellement entérinée lors de la réunion du 11 avril, a été saluée par les membres comme un signal fort pour redynamiser les travaux du Conseil. Plusieurs délégations ont exprimé leur engagement à collaborer étroitement avec le nouveau président pour faire avancer les discussions et renforcer la place des services dans le commerce mondial.

L’arrivée de l’ambassadeur Abdulhamid à la tête de la session extraordinaire intervient à un moment particulièrement délicat, alors que l’économie mondiale traverse de nombreuses incertitudes et devient de plus en plus dense et complexe. Les services, qui représentent désormais une grande part des économies modernes et une proportion croissante des échanges internationaux, occupent une place stratégique.

Dans sa première déclaration en tant que président, il a souligné l’importance des services pour la croissance économique, l’innovation et la résilience face aux défis mondiaux.

« Mon expérience personnelle m'a permis de comprendre que les services sont fondamentaux pour le développement économique. Le contexte international actuel est difficile, mais je pense qu'il est important de garder à l'esprit que les services constituent la majeure partie de nos économies et une part croissante du commerce mondial. » Il poursuit en précisant que « pour de nombreuses raisons, les services et leur commerce occuperont une place de plus en plus importante dans notre avenir ».

Notons que l’ambassadeur Abdulhamid succède à l’ambassadrice Zhanar Aitzhan du Kazakhstan, à qui il a rendu hommage pour son engagement et son leadership.

Avec la 14e Conférence ministérielle (CM14) prévue dans moins d’un an, le nouveau président s’est engagé à lancer dès les prochaines semaines une série de consultations avec les délégations membres.

Selon l’OMC, l’objectif est de définir une feuille de route concrète pour relancer les négociations sur les services, conformément aux dispositions de l’article XIX de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), qui prévoit que les membres de l’OMC poursuivent leurs discussions pour permettre, petit à petit, un meilleur accès aux marchés de services entre pays.

La même source de préciser que sa nomination renforce également la voix de l’Afrique au sein de l’OMC, dans un domaine où les économies africaines entendent désormais jouer un rôle de plus en plus actif