Afrique de l'Est: Le chef de l'IGAD a affirmé que la Corne de l'Afrique est une région unie par des valeurs, des cultures et des aspirations communes.

<strong>Addis-Abeba — : - Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a souligné que les valeurs, les cultures et les aspirations communes des pays de la Corne de l'Afrique doivent façonner notre approche de la médiation et de la résolution des conflits, grâce à une meilleure coordination entre les acteurs régionaux et les partenaires internationaux.

La Corne de l'Afrique est une région unie par des valeurs, des cultures et des aspirations communes, a-t-il noté.

Le chef de l'IGAD a indiqué que ces liens doivent également façonner notre approche de la médiation et de la résolution des conflits, grâce à une meilleure coordination entre les acteurs régionaux et les partenaires internationaux.

Workneh a également exprimé sa profonde gratitude au président Recep Tayyip Erdoğan pour le soutien indéfectible de la Turquie à la région et à ses États membres.

Le Forum diplomatique d'Antalya (ADF), organisé pour la quatrième fois dans la station balnéaire turque du même nom sous le patronage du président Recep Tayyip Erdoğan et présidé par le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, a officiellement débuté vendredi en présence de dirigeants internationaux.

Plus de 20 chefs d'État et de gouvernement, plus de 50 ministres des Affaires étrangères, plus de 70 autres ministres, une soixantaine de hauts représentants d'organisations internationales et plus de 4 000 invités, dont des étudiants, sont attendus au forum.