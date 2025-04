Sénégal: Clôture par anticipation de l'Appel Public A l'Epargne Invictus Capital & Finance mobilise 405 milliards de FCFA

Historique ! Ce n'est pas une première pour l'État sénégalais, mais l'Emprunt obligataire par Appel public à l'épargne (APE) lancé le 27 mars dernier par la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT), est en cela particulier vu l'importance du montant de 405 milliards de Fcfa levé sur le marché,et qui intervient dans un contexte très difficile pour les finances publiques. Ce succès encore inédit sur la place sous régionale porte l'empreinte de Invictus Capital & Finance.

Lancée le 27 mars dernier par la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT), l'Emprunt obligataire par Appel public à l'épargne (APE) d'un montant de 150 milliards Fcfa est clôturé par anticipation en seulement 14 jours. Une grosse performance signée par Invictus Capital &Finance. Cette opération par appel public à l'épargne d'un montant de 150 milliards Fcfa , structuré par l'arrangeur principal Invictus Capital Finance fera date.

Les investisseurs ont finalement souscrit pour un montant record de 405 milliards de Fcfa, sans doute attirés par les taux offerts compris entre 6,40 % et 6,95 %. Tant mieux pour le marché financier local. Le succès de cette opération traduit en réalité une nouvelle stratégie des investisseurs, qui se tournent davantage vers des acteurs capables d'accompagner la structuration des marchés de capitaux, notamment sur les segments des obligations d'État et des titres d'entreprises. La cotation des obligations à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), garantit en effet la liquidité et l'attractivité du marché pour les investisseurs institutionnels et autres particuliers.

Autre facteur de succès, la qualité de signature de l'Etat du Sénégal qui reste intacte en dépit de la dégradation de sa note par les agences de notation.

Mais le rôle central de l'arrangeur principal et chef de file du syndicat de placement, Invictus Capital & Finance, Société de gestion et d'intermédiation (SGI) locale qui a coordonné l'opération, y est certainement pour beaucoup, déterminant-même, quand on connaît le processus complexe et hautement réglementé qui exige la patte de spécialistes.

La marque stratégique d'une championne

La particularité de Invictus Capital & Finance (ICF) c'est qu'elle est la dernière-née, en 2019, des Sociétés de gestion et d'intermédiation (SGI) au Sénégal. En cinq ans seulement, elle se classe à la deuxième marche du podium du classement 2024 des SGI au Sénégal et 4ème dans l'espace UEMOA, juste après CGF Bourse la doyenne des SGI.

Invictus Capital & Finance (ICF) n'en est pas à sa première opération d'envergure sur le marché financier régional de l'UEMOA. La société avait déjà réussi trois emprunts obligataires par appel public à l'épargne pour l'Etat du Sénégal ( 139 milliards de FCFA en juillet 2023, 137 milliards de FCFA en mars 2023 et 202 milliards de FCFA en janvier 2024). Elle a également d'autres emprunts à son actif non seulement au profit de l'État, mais aussi des entreprises. Le Groupe EDK SA au Sénégal (10 milliards de FCFA) en est une, mais aussi la Sonatel ( 75 milliards de FCFA ) sans oublier les 90 milliards de FCFA mobilisés pour l'État ivoirien en 2024.

Dernière née des Sociétés de Gestion et d'intermédiation (SGI) au Sénégal, et déjà championne régionale, Invictus Capital & Finance créée en 2019, a réussi à se faire rapidement une place. En seulement cinq ans d'existence, elle est devenue la deuxième Sgi du pays en termes de conservation et la 4ème Sgi de l'Umoa en termes de volumes de transactions au termes de l'année 2024. Durant cette période, cinq emprunts obligataires sont à son actif pour un montant global de 742 milliards FCFA, dans son portefeuille historique.

Quatrième (4è) au dernier classement 2024 des SGI dans la sous-région, Invictus Capital & Finance réalise une performance exceptionnelle en s'imposant ainsi durablement dans le Top 10, devant des ténors comme Hudson & Cie , EDC Corporation , Boa Capital Securities ou encore Bridge Securities et NSIA Finance . Plutôt rare pour une SGI indépendante en si peu de temps, confirmant la tendance à une concentration du marché autour des SGI les plus dynamiques sur la trentaine que compte l'union.