Afrique de l'Ouest: BRVM - Le Titre ONATEL Burkina Faso réalise la meilleure performance du marché des actions en fin de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 11 avril 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre ONATEL (Office National des Télécommunications) du Burkina Faso a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 6,92%.

Le cours de cette valeur est passé de 2 600 FCFA la veille à 2 780 FCFA ce vendredi 11 avril 2025. Entre le 9 avril où il cotait à 2535 FCFA et ce 11 avril 2025, l'action ONATEL Burkina Faso enregistre une augmentation de 245 FCFA. Au 3eme trimestre 2024, l'ONATEL Burkina Faso a réalisé un résultat net de 13,176 milliards FCFA contre 15,933 milliards FCFA au 3eme trimestre 2023, soit une baisse de 17,3%. L'entreprise de télécommunications burkinabé, contrôlée à 61% par le groupe Maroc Telecom, n'a pas encore publié ses états financiers au titre de l'exercice 2024. C'est dire que la hausse du cours de son action de ce vendredi 11 avril 2025 est purement spéculative.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé ONATEL Burkina Faso (plus 6,92% à 2780 FCFA), suivie respectivement par les titres Palm Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 5 400 FCFA), BOA Mali (plus 3,80% à 2 595 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 3,59% à 15 745 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (plus 2,59% à 5 950 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 620 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,86% à 475 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,85% à 680 FCFA), ETI Togo (moins 6,67% à 14 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (moins 6,19% à 14 915 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est rabaissée à 825,137 millions FCFA contre 1,249 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a augmenté de 60,136 milliards, passant de 10 846,575 milliards FCFA la veille à 10 906,711 milliards FCFA ce 11 avril 2025. Celle du marché des obligations est en hausse de 757 millions à 10 464,034 milliards FCFA contre 10 463,277 milliards FCFA.

L'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,55% à 290,79 points contre 289,19 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé de 0,80% à 146,70 points contre 145,53 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a gagné 1,06% à 123,48 points contre 122,18 points la veille.