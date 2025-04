Afrique: CAN U-17 - Le Sénégal détrôné par la Côte d'Ivoire aux tirs au but

Le Sénégal ne défendra pas son titre. Les Lionceaux de la Teranga ont été éliminés vendredi soir en quarts de finale de la CAN U-17 CAF TotalEnergies, au terme d'un duel âprement disputé face à la Côte d'Ivoire. Un choc ouest-africain tendu, verrouillé, qui s'est finalement joué aux tirs au but (0-0, 5-3 t.a.b.) à Berrechid.

Attendus comme deux des favoris de cette édition, les deux nations ont opté pour une approche prudente, presque méfiante, délaissant leur jeu habituel fait de combinaisons rapides et de transitions éclairs. Ce plan de jeu réfléchi a notamment mis sous l'éteignoir les deux étoiles du tournoi : Alynho Haidara côté ivoirien et Barhama Ndiaye pour le Sénégal, longtemps muselés.

That feeling when you knock out the reigning champions! 🤩🇨🇮#TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/JVlJSumxQZ-- CAF_Online (@CAF_Online) April 11, 2025

Au retour des vestiaires, la partie s'est quelque peu débridée. Les intentions offensives se sont faites plus franches, sans pour autant bouleverser l'équilibre global d'un match cadenassé. À la 87e minute, la Côte d'Ivoire a frôlé l'ouverture du score sur une action de Vaboue Doumbia, dont le centre fuyant a failli tromper le portier sénégalais.

Mais c'est le Sénégal qui s'est procuré la balle de match : dans le temps additionnel, Ibrahima Sow a vu sa tentative repoussée sur la ligne par la défense ivoirienne.

Le sort a donc choisi les tirs au but pour départager les deux rivaux. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Éléphanteaux qui ont été les plus lucides. Un sans-faute (5-3) qui les propulse en demi-finales et met fin aux espoirs du Sénégal de conserver sa couronne continentale.