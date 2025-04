Afrique: CAN U-17 - Les Aiglonnets volent en demi-finale

Ils ont tenu. Jusqu'au bout, jusqu'au dixième tireur. Et c'est finalement Mali qui s'est extirpé de ce quart de finale irrespirable face à une Tunisie valeureuse mais battue lors d'une séance de tirs au but d'une rare intensité (10-9), vendredi soir, à El Jadida.

Les Aiglonnets se hissent ainsi dans le dernier carré de la CAN U-17 CAF TotalEnergies 2025, confirmant une fois encore la régularité d'un pays devenu référence dans la formation africaine.

Avant cette interminable série de penalties, il y avait eu un vrai combat. Une rencontre tendue, animée, entre deux écoles de football qui se respectent. Un premier acte globalement maîtrisé par les Maliens. Plus dynamiques, plus agressifs dans le bon sens du terme, les hommes d'Adama Diefla Diallo ont su poser leur jeu, notamment par l'entremise de Soumaila Fané et Seydou Dembélé, déjà impressionnants depuis le début du tournoi. Ce dernier a d'ailleurs concrétisé la domination malienne à la 42e minute, d'une frappe limpide dans la lucarne après un mouvement parfaitement mené.

Mais comme souvent, les Aiglons ont relâché la pression après la pause. Et la Tunisie, sans briller mais avec une vraie force de caractère, a fini par inverser la tendance. Mieux organisés, plus tranchants dans les duels, les jeunes Aigles de Carthage ont été récompensés à la 79e minute. Anisse Saidi, d'un tir puissant et tendu à ras de terre, a permis à son équipe de revenir à hauteur et d'emmener les deux équipes dans un dénouement cruel.

S'ensuivit une séance de tirs au but folle, où 19 tireurs ont transformé leur tentative. Mais il fallait bien un héros, un frisson, un battement de coeur arrêté. Il est venu du gardien malien, qui a détourné la tentative de Slim Bouaskar, offrant à Cheick Diarra l'occasion de conclure. L'attaquant n'a pas tremblé. Et le banc malien, tout comme les nombreux supporters présents, a explosé.

Le Mali poursuit donc sa route vers un possible troisième sacre continental après ceux de 2015 et 2017. Une régularité qui force le respect, tant la qualité du vivier malien semble inépuisable à ce niveau. Les partenaires de Dembélé retrouveront le Burkina Faso en demi-finale pour une confrontation 100 % ouest-africaine qui s'annonce explosive.

La Tunisie, elle, quitte la compétition la tête haute. Repêchée in extremis pour cette CAN U17, elle a prouvé sa légitimité, sa combativité, et laisse entrevoir de belles promesses pour l'avenir.