Gabon: Vers une élection transparente - Les observateurs citoyens au rendez vous

La mission d'observation électorale des organisations de la société civile du Gabon, le réseau des observateurs citoyens et l association "Tournons la page " ont tenu une conférence de presse conjointe de lancement de leurs programmes activités dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, ce jeudi 10 Avril 2025 à Libreville. Une initiative visant à assurer le respect des principes d'équité, de transparence, de régularité, d'inclusivité et d'apaisement durant le scrutin à venir.

Pour assurer un avenir démocratique prometteur, la vigilance est essentielle. C est donc 914 observateurs qui ont été déployés à travers tout le territoire gabonais, pour renforcer l'espace démocratique et prévenir les tensions potentielles liées aux élections. La mission est claire : contribuer à un processus électoral inclusif, crédible et apaisé.

D'autant qu'au Gabon, l'élection présidentielle représente un moment crucial marqué par des divisions politiques, c'est là, un climat qui nécessite la présence des observateurs citoyens pour un scrutin serein et respectueux des droits de chacun.

Le déploiement massif d'observateurs par le réseau des observateurs citoyens et l'association "Tournons la Page" vise à garantir également que chaque voix compte et que chaque citoyen puisse voter en toute sécurité. Ces organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans la préservation de la démocratie, en s'assurant que l'élection respecte les normes élevées. Elles appellent tous les Gabonais à participer activement à ce processus électoral pour construire ensemble un avenir démocratique et pacifique pour le pays.