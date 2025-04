Une campagne électorale apaisée, une transition politique bien encadrée et une population mobilisée : le Gabon s'apprête à tourner une page majeure de son histoire.

À la veille d'un scrutin présidentiel décisif, le peuple gabonais est appelé à choisir son futur chef d'État, dans un climat politique inédit marqué par une transition militaire encadrée et un retour progressif à l'ordre constitutionnel. Huit candidats - dont une femme - sont en lice pour succéder au Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma, président de la transition.

Cette élection, prévue pour le 12 avril, est le fruit d'un long processus enclenché en août 2023 après les élections générales controversées qui ont conduit à la chute du régime d'Ali Bongo Ondimba. Le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), dirigé par le Général Oligui Nguéma, avait alors pris les rênes du pays avec pour ambition de restaurer la stabilité, de réorganiser les institutions et de redonner confiance aux Gabonais.

Une transition dynamique et des réformes audacieuses

Dès sa prise de fonctions, le Président de la Transition a instruit le Premier ministre Raymond Ndong Sima de répondre aux attentes pressantes des populations. Des projets ont été lancés dans plusieurs secteurs et un Dialogue national inclusif a été organisé du 2 au 23 avril 2024, réunissant forces vives de la Nation et acteurs politiques. Ce forum a débouché sur une nouvelle Constitution adoptée par référendum le 16 novembre 2024, avec un taux d'adhésion de 91,64 %, malgré quelques controverses autour de l'article 53 relatif aux conditions d'éligibilité à la présidence.

La promulgation d'un nouveau Code électoral a ouvert la voie à l'organisation de l'élection présidentielle. La campagne, débutée le 29 mars 2025, s'est déroulée dans un climat serein et transparent, salué tant par les observateurs nationaux qu'internationaux.

Une campagne électorale exemplaire

Grâce à la Haute Autorité de la Communication (HAC), tous les candidats ont eu un accès équitable aux médias. L'ensemble des meetings et causeries politiques se sont tenus sous la protection efficace des forces de défense et de sécurité. Aucun incident majeur n'a été enregistré, et les états-majors ont respecté un code d'honneur garantissant des échanges courtois entre adversaires.

Cet esprit républicain est renforcé par des messages de paix et de sensibilisation à l'endroit des jeunes, souvent moteurs des tensions politiques. À ce jour, le Gabon donne l'exemple d'un pays en pleine maturité démocratique.

Quelques tensions internes et un soutien populaire inattendu

Toutefois, certaines frictions internes sont signalées dans l'équipe de campagne du Président de la Transition, en lien avec la gestion jugée opaque des ressources logistiques et financières. La présence active sur le terrain de certains membres du Parti Démocratique Gabonais (PDG), pourtant suspendu pour trois ans, suscite également l'étonnement de la population.

Dans ce contexte, une nouvelle dynamique politique émerge : l'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR). Jeune formation implantée à Owendo, l'AIR affiche un soutien sans réserve au Président Oligui Nguéma, sous le slogan : « Avec ou sans rien, on est avec Brice Clotaire Oligui Nguéma ». Dirigée par le Pr Pierre-Daniel Indjendjé Ndala et son Secrétaire Exécutif Eugène-Boris Elibiyo, l'AIR sillonne les quartiers malgré les intempéries et le manque de moyens, suscitant une forte mobilisation populaire. Si cette dynamique se concrétise dans les urnes, l'AIR pourrait jouer un rôle central dans le paysage politique post-électoral.

Vers un scrutin pacifique et historique

L'élection présidentielle du 12 avril 2025 s'annonce comme un tournant décisif pour le Gabon. Rarement une campagne aura été aussi apaisée, structurée et respectueuse des principes démocratiques. L'enjeu : désigner un président légitime, capable de poursuivre les réformes engagées et d'assurer la stabilité du pays pour les sept prochaines années.

Demain, les Gabonaises et Gabonais auront l'occasion de choisir non seulement un président, mais aussi une vision pour leur avenir. Verra qui vivra.