Maroc: Rabat - coup d'envoi de la 20e édition du Grand tournoi d'amitié

Rabat — Le coup d'envoi de la 20e édition du Grand tournoi d'amitié (GTA) a été donné, vendredi à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV) de Rabat, en présence d'éminentes personnalités diplomatiques et sportives.

Placé sous le thème "Odyssée de l'esprit et du corps : Agora des cultures marocaines, où l'Orient, l'Afrique et l'Europe se rencontrent", cet événement constitue une occasion unique pour les étudiants de célébrer la diversité et vivre une expérience mémorable.

S'exprimant à cette occasion, Redouane Arrach, secrétaire général du département de l'Agriculture au ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, a souligné que cet événement, qui se poursuivra jusqu'au 13 avril, vise à encourager le partage et l'esprit sportif, et à promouvoir les valeurs d'amitié, de partage et persévérance .

M. Arrach a salué la présence de l'ancienne championne olympique, Nawal El Moutawakel, de l'ex-international marocain, Abdelkrim Merry (alias Krimau) et de la famille Bennani, connue pour ses succès et ses réalisations dans le monde du sport automobile, relevant que ces personnalités sportives sont une source de fierté et d'inspiration pour les étudiants.

"A travers le sport, l'IAV ambitionne de renforcer les valeurs de respect, d'entraide et d'amitié chez les jeunes", a-t-il poursuivi, ajoutant que le GTA est un tournoi qui prépare les étudiants aux défis de l'agriculture moderne en leur permettant d'acquérir des compétences telles que développement de l'esprit d'équipe et la résilience.

Pour sa part, le directeur de l'IAV, Abdelaziz El Hraiki, a expliqué que le GTA est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable qui transforme le campus de l'Institut en un "carrefour d'échanges humains, artistiques, culturels et sportifs".

Le thème de cette édition met en lumière la richesse de la diversité culturelle du Maroc, pays aux multiples facettes, a-t-il enchaîné, ajoutant que cette "mosaïque culturelle" s'exprimera à travers les talents des étudiants lors des diverses activités programmées.

Conçu pour être un véritable espace d'échange et de partage, le GTA, à travers des compétitions sportives palpitantes, des performances artistiques et des débats intellectuels stimulants, incarne les aspirations d'une jeunesse engagée.