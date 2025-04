Maroc: La promotion de l'entrepreneuriat coopératif au centre d'une rencontre régionale à Dakhla

Dakhla — Une rencontre régionale visant à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat coopératif a été organisée, jeudi à Dakhla, à l'initiative de la Délégation régionale de l'Office de développement de la coopération (ODCO) de Dakhla-Oued Eddahab.

Cette rencontre, organisée sous le thème "Coopératives innovantes pour un développement territorial durable", s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Banque de projets coopératifs", lancée par l'ODCO, sous la supervision du Secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, avec pour objectif de soutenir les coopératives en facilitant leur accès à des idées de projets innovants.

Organisé en partenariat avec le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab et la Chambre d'Agriculture, cet événement a été l'occasion de mettre en lumière les moyens de renforcer le rôle des coopératives dans le développement socio-économique de la région et de présenter des idées de projets innovants dans le cadre de l'économie sociale.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional de l'ODCO, Ahmed Salem El Garhi, a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le sillage d'une série de rencontres régionales visant à identifier et à promouvoir des projets coopératifs innovants, mettant l'accent sur le rôle des coopératives locales qui déploient des efforts importants dans la création de la richesse.

Il a, dans ce sens, indiqué que la réussite de cette initiative est tributaire de la nature des projets, des spécificités de chaque région, et des coopératives qui adoptent une nouvelle génération de projets innovants.

De son côté, la Cheffe du service de la Banque de projets et de l'innovation sociale à l'ODCO, Hanane Miri, a souligné l'importance de l'initiative "Banque de projets coopératifs" visant à encourager l'innovation, à accompagner les coopératives et à renforcer l'attractivité des investissements dans le domaine coopératif dans les différentes régions du Royaume.

Cette rencontre a mis l'accent sur l'importance des coopératives de nouvelle génération dans le domaine de l'autonomisation économique et de l'inclusion sociale des jeunes et des porteurs de projets, dans le but de créer des entités économiques actives et compétitives au niveau des régions, a-t-elle poursuivi.

La rencontre a été marquée par des présentations axées sur le rôle des coopératives dans le renforcement de l'économie sociale, en tant que moteur essentiel du développement territorial.

A cette occasion, un "Ideathon" a été organisé pour identifier des projets coopératifs à fort impact social et économique. Ce concours d'idées vise à récompenser les projets les plus innovants, porteurs d'un impact social et économique tangible, dans le but de stimuler l'investissement dans le secteur coopératif.

A noter que cette rencontre tenue à Dakhla est la 3ème étape des rencontres régionales, organisées du 3 avril au 15 mai, dans différentes régions du Royaume.