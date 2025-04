Afrique: SIM Africa 2025 - La simulation médicale, un axe stratégique de la réforme du système de santé et un catalyseur de coopération continentale (ministre)

Casablanca — La simulation médicale constitue un axe stratégique de la réforme nationale du système de santé et un catalyseur de coopération continentale, a affirmé vendredi à Casablanca, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Amine Tehraoui.

Intervenant à l'occasion de la 2ème édition du Congrès Africain sur la Simulation en Sciences et Santé (SIM Africa 2025), et la 1èr édition du Congrès Africain de la Pédagogie en Sciences de la Santé, le ministre a soutenu que cette édition de SIM Africa 2025 s'inscrit dans la dynamique des réformes profondes du système national de santé, notamment en matière de couverture médicale universelle, de modernisation des infrastructures, de valorisation du capital humain, et de digitalisation.

Le ministre a souligné la place centrale de la simulation médicale, désormais considérée comme un outil transversal au service de la qualité, de la sécurité des soins et de la montée en compétence des professionnels, illustrée par la devise "Jamais la première fois sur le patient", insistant sur l'importance de cet outil dans la réduction des erreurs médicales, la préparation aux situations de crise et le développement des compétences managériales, s'appuyant sur les recommandations de l'OMS.

Le Maroc, a-t-il ajouté, a franchi un cap avec l'introduction de technologies immersives et du premier robot chirurgical national, s'inscrivant dans une vision continentale portée par SIM AFRICA, qui est un espace de convergence pour la souveraineté sanitaire du continent.

M. Tehraoui a rappelé que cette dynamique s'inscrit dans les objectifs de l'Union Africaine et s'accorde avec les défis à venir, notamment la Coupe du Monde 2030 que le Maroc coorganisera, et qui nécessitera une préparation sanitaire exemplaire, où la simulation jouera un rôle central.

Le ministre a, par ailleurs, salué le rôle pionnier de la Fondation Mohammed VI pour les Sciences et la Santé, qualifiée de "locomotive du système de santé", capable d'anticiper, d'innover et d'agir avec rigueur au service de l'intérêt général, mettant en avant la vision intégrée portée par la Fondation, allant de la recherche à la formation, en passant par les soins, la technologie et l'innovation.

De son côté, le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui, a relevé l'importance de la simulation scientifique et médicale comme étant un outil stratégique incontournable pour transformer la formation, la recherche et les soins de santé en Afrique.

Il a souligné à cet égard que la recherche et la formation médicale sont en pleine mutation, notamment grâce aux technologies émergentes telles que les mannequins intelligents, la réalité virtuelle, les simulateurs IA ou encore les jumeaux numériques. Ces outils permettent, selon lui, une formation sans risque, une meilleure préparation des professionnels de santé et une avancée significative vers une médecine plus humaine, plus rigoureuse et plus éthique.

M. El Midaoui a également mis en lumière les retombées scientifiques et économiques de ces innovations, en rappelant le lancement, en début de semaine, du Programme National d'Appui à la Recherche, au Développement et à l'Innovation (PNARDI 2025-2028), en partenariat avec le Groupe OCP.

Par ailleurs, le ministre a salué la dynamique de coopération scientifique et académique avec les pays africains, illustrée par la présence de plus de 27.000 étudiants étrangers au Maroc et par la multiplication des projets conjoints en matière de recherche et de mobilité.

"Nous avons aujourd'hui la chance de construire un écosystème équilibré, où universités, hôpitaux, laboratoires, startups et institutions publiques travaillent de concert pour garantir un accès équitable aux technologies de simulation", a-t-il expliqué, affirmant qu'il ne s'agit pas de remplacer les médecins, mais de leur donner les moyens d'agir mieux, de former plus efficacement, d'innover plus vite et avec plus de sécurité.

Organisé sur trois jours par le Centre International Mohammed VI de Simulation en Sciences de la Santé (CIM655) et Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), en partenariat avec le Centre Mohammed VI de Pédagogie Appliquée aux Sciences de la Santé (CMEPASS), le SIM Africa 2025 réunit plusieurs chercheurs et experts des mondes de l'éducation et des sciences de la santé, afin de mettre en avant les innovations pédagogiques et les nouvelles approches d'apprentissage en intégrant des outils avancés comme la simulation clinique, la robotique médicale et l'intelligence artificielle.

Au programme du SIM Africa 2025 des conférences, masterclass et ateliers pratiques qui aborderont des sujets tels que les stages hospitaliers et leur encadrement, l'évaluation en santé, l'intégration de la simulation dans l'enseignement, et les réformes pédagogiques en sciences médicales.

SIM Africa 2025 propose également des sessions immersives couvrant plusieurs disciplines à savoir la chirurgie robotique, la radiologie et l'endoscopie, la simulation immersive en médecine d'urgence, la médecine dentaire et pharmacie, et l'ingénierie de la santé et intelligence artificielle.