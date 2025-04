Maroc: Enjeux maritimes globaux - L'IRES souligne à Paris la nécessité d'une gouvernance océanique 'inclusive' et 'durable'

Paris — Le directeur général de l'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES), Mohammed Tawfik Mouline, a souligné, vendredi à Paris, la nécessité d'une gouvernance océanique "inclusive", "durable" et "fondée sur la science" pour faire face aux défis globaux liés à la planète bleue.

M. Mouline, qui intervenait lors d'une conférence dans le cadre du Festival du Livre de Paris (11-13 avril), a passé en revue les principales conclusions du rapport stratégique de l'IRES sur l'Océan planétaire, mettant en exergue l'engagement résolu du Maroc dans le cadre de la Décennie des Nations Unies des sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030).

La conférence a, également, été l'occasion de présenter l'Initiative Royale pour l'Afrique Atlantique, lancée en novembre 2023 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui vise à ériger l'espace atlantique africain en "un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international", tout en étant conscient "des enjeux et des défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment, ceux situés sur la façade Atlantique".

La réalisation d'une telle ambition, a souligné le DG de l'IRES, aura des retombées très favorables sur les Etats africains riverains de l'Atlantique et sur le désenclavement des pays du Sahel.

Elle prédispose le Maroc, qui bénéficie désormais d'une connectivité maritime élevée grâce à l'édification d'infrastructures portuaires modernes et d'envergure, à devenir une puissance maritime régionale et un champion de la cause océane à l'instar de son engagement international en matière de lutte contre le changement climatique, a-t-il ajouté.

S'agissant de la participation du Maroc en tant que pays d'honneur au Festival du Livre de Paris, M. Mouline, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que ce choix découle notamment du développement de la production littéraire marocaine.

Ces dernières années, a-t-il dit, nous avons constaté un essor de cette production, avec une présence croissante d'auteurs, tant au Maroc qu'au sein de la communauté marocaine à l'étranger, soulignant que l'objectif est "d'en voir encore davantage".

Il a, en outre, fait observer que la coopération franco-marocaine, a toujours été "étroite" dans tous les domaines. Le commerce extérieur entre les deux pays, notamment, est "très développé", a noté M. Mouline, soulignant que la coopération culturelle demeure un axe fondamental de cette relation privilégiée.

Le Maroc participe cette année au Festival du livre de Paris, qui se tient au Grand palais, en tant qu'invité d'honneur avec un pavillon qui s'étend sur 330 m² offrant une programmation aussi riche que variée, avec 28 rencontres sur l'espace conférences, 16 panels sur des thématiques littéraires et sociétales, dix présentations de livres, deux performances artistiques (slam et théâtre), ainsi qu'un panel international sur le "Destin atlantique France-Maroc", en rapport avec la thématique de cette année "la mer".