Congo-Brazzaville: Sécurité des infrastructures scolaires - Bélinda Ayessa lance les travaux de construction du mur de clôture du lycée Savorgnan-de-Brazza

En sa qualité d'ancienne élève du lycée Savorgnan-de-Brazza, la directrice générale du mémorial éponyme, Bélinda Ayessa, a posé, en début de semaine, la première pierre de réhabilitation du mur de clôture de cet établissement d'enseignement général, situé à Bacongo, le deuxième arrondissement de Brazzaville.

Attachée à son ancien établissement où elle a passé ses brillantes études, Bélinda Ayessa, qui a pris l'habitude de revenir aux sources ou mieux sur ses traces scolaires, est venue cette fois-ci pour un apport sécuritaire. En effet, la directrice générale du mémorial Pierre -de-Brazza est allée poser la première pierre de réhabilitation du mur de clôture du lycée éponyme afin de sécuriser les élèves pour leur permettre d'étudier dans un cadre sûr, loin de tout danger.

« Si les murs pouvaient parler, je pense que ceux-ci allaient nous relater mon itinéraire ici. A cet endroit, on venait échanger avec mes collègues. Il fallait quand-même, en tant qu'ancienne élève de ce lycée, que j'apporte cette petite contribution. Je suis heureuse parce que non seulement cela contribue à l'embellissement, mais surtout, à la sécurité de cette école et à la protection des élèves », a déclaré Bélinda Ayessa.

Elèves, enseignants et personnel administratif de cet établissement public d'enseignement général ont salué avec enthousiasme le geste de coeur de Belinda Ayessa. Un geste que l'un des responsables de ce lycée a qualifié d'importance capitale, car il permettra dorénavant de garantir l'espace d'apprentissage de ces jeunes gens. « Ces ouvertures-là constituent un danger pour nous, pour les élèves, pour le lycée Savorgnan-de-Brazza. C'est donc un soulagement parce que cela nous permetra dès que les travaux auront pris fin de ne plus voir des gens venir de l'extérieur pour créer des actes de vandalisme dans l'enceinte de ce lycée. Nous disons merci à Mme Bélinda Ayessa. Nous l'avons également écoutée dire qu'il serait souhaitable que l'on puisse lancer un cri de coeur à tous ceux qui ont fréquenté ce lycée, et qui ont dorénavant une réputation nationale et pourquoi pas internationale, afin de revenir pour essayer de mutualiser nos efforts pour mettre à l'aise ce lycée que j'avoue est en train de se transformer au fur et à mesure », a-t-il déclaré.

La directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a profité de son passage à cet établissement pour arroser le baobab baptisé "Baobab 81", qu'elle avait planté en novembre 2024 dans la cour de ce lycée avec ses collègues.

Notons que ce lycée inauguré en 1951, avec ses 74 ans d'âge, est d'une superficie de quinze hectares.