Afrique: Assistance - Caritas Bukavu au chevet des ménages affectés par les affrontements entre les FARDC et l'AFC/M23

L'assistance rendue possible grâce à l'appui financier de la Caritas international Belgique, du Secours catholique, de Caritas France, et de la Direction du Céveloppement et de la coopération suisse (DDC) ainsi que de la Caritas Espagne a ciblé les ménages touchés par les affrontements entre les FARDC et l'AFC/M23, dans le territoire de Kalehe, dans la province du Sud-Kivu.

Selon Caritas Congo, l'opération de distribution de l'assistance s'est déroulée dans deux sites, à savoir le site d'Îlot Ihoka au secteur catholique du même nom et le site de Tchofi au centre du même lieu. Deux paquets ont constitué l'essentiel de cette assistance. Il s'agit d'un paquet Food qui contenait 29,7 tonnes des vivres, et le second constitué du cash pour les bénéficiaires de Tchofi.

A Ihoka, a indiqué Caritas Bukavu, deux paquets constitués de No food items et de cash. 947 kits d'articles ménagers essentiels (AME) ont été distribués à 947 bénéficiaires plus le cash. 694 femmes ont reçu 649 kits hygiéniques intimes. En terme de classification quantitative pour kits AME, ils étaient constitués de 953 pagnes, 1906 casseroles de 7 litres, 2859 assiettes de 24-28cm, 1906 couvertures, 953 seaux de 20 litres avec couvercles, 2853 savons de lessive et 953 bâches.

Pour le kit hygiénique, l'on a dénombré 4164 sous-vêtements, 4164 bandes hygiéniques, 694 seaux hygiéniques, 2082 savons de toilette, 694 cordes pour sécher, 694 pates dentifrices plus brosse à dent, 694 rasoirs, 694 sachets emballages kits.

A Tchofi, 360 ménages ont reçu 29,7 tonnes des vivres plus le cash. Chaque bénéficiaire a reçu 18kg de haricot, 60kg de farine de maïs, 5 litres d'huile d'arachide et 0,5 kg de sel. Ce geste de coeur posé par Caritas Bukavu a été salué par les bénéficiaires. Kaliza Lugazo, une une bénéficiaire de Tchofi, a indiqué: « Pour ce cash que je reçois, je vais payer les frais scolaires de mon enfant et faire le petit commerce avec le reste. Nous étions bombardés, on a perdu tout. Cela a causé notre déplacement et voilà la Caritas qui s'est souvenue de nous ; elle nous assiste en cash et en vivres ; qu'elle continue comme cela ; que Dieu la bénisse ! ».

Kashamangali Venant, bénéficiaire d'îlot Ihoka, a aussi exprimé sa gratitude à leur bienfaitrice, la Caritas Bukavu. « J'ai reçu une bâche, un pagne, trois tiges de savon, trois assiettes et deux couvertures pour le lit. Ces objets sont arrivés à point nommé. Nous remercions la Caritas développement Bukavu car, sans peur, elle a traversé ce lac Kivu avec des pirogues motorisées pour nous venir en aide ; là où les autres ont échoué », a-t-elle dit.