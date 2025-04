Algérie: Sadaoui préside une réunion pour la bonne préparation des examens scolaires nationaux

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui a présidé une conférence nationale virtuelle consacrée à la présentation des orientations nécessaires pour la bonne préparation des examens scolaires nationaux, notamment le suivi des opérations liées à la gestion des ressources financières, matérielles et humaines, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

Lors de cette Conférence tenue jeudi soir et consacrée aux préparatifs liés à l'organisation des examens scolaires nationaux et l'examen de niveau, le ministre a mis en avant "l'intérêt qu'accorde l'Etat à leur réussite, à travers la mobilisation annuelle des secteurs ministériels et des institutions sécuritaires", ordonnant d'achever "toutes les dispositions relatives à la préparation de ces examens, de vérifier le démarrage des travaux des cellules d'animation et de suivi des examens scolaires nationaux au niveau des directions de l'éducation, et de veiller au bon déroulement de l'examen de niveau pour les apprenants inscrits à l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD)".

Après avoir suivi un exposé sur l'examen de validation du niveau qui se déroulera le 6 mai prochain au profit de près de 600.000 apprenants inscrits à l'ONEFD, M. Sadaoui a enjoint "d'oeuvrer à la mise à disposition de tous les moyens matériels et humains et de veiller à assurer le bon déroulement de cet examen, en coordination avec les parties concernées", appelant "à faire preuve de sérieux dans l'organisation des examens scolaires nationaux pour assurer le succès de cette session".

S'agissant de l'adhésion des enseignants (qui avaient boycotté la saisie des notes) à l'opération de saisie des notes des élèves sur la plateforme numérique du ministère de l'Education, le ministre a qualifié cette démarche de "positive", relevant "la nécessité d'accélérer l'achèvement de cette opération dans les plus brefs délais en vue de garantir la remise des bulletins du 2e trimestre aux élèves et à leurs parents", ajoute le communiqué.

Concernant les opérations liées à la gestion des ressources financières, matérielles et humaines et pour "une prise en charge optimale et dans les meilleurs délais" de l'application de toutes les dispositions du statut particulier et du régime indemnitaire, M. Sadaoui a mis l'accent sur " la nécessité de réaliser les opérations de gestion programmées selon les échéances et délais impartis et de coordonner avec toutes les instances concernées, en vue de mettre en oeuvre le reste des mesures, notamment avec les dispositifs de contrôle financier au niveau local".

Le ministre a également donné des instructions quant à "l'impératif d'informer le ministère de toutes les activités organisées au sein des établissements d'enseignement, en priorisant celles à caractère pédagogique".

Pour la prise en charge des meilleurs élèves des wilayas non-côtières, M. Sadaoui a affirmé que "des colonies de vacances seront organisées dans le cadre d'une convention avec le ministère de la Jeunesse", enjoignant aux directeurs de l'éducation de coordonner avec les directeurs de la jeunesse, en vue de mener à bien cette opération.

Ont assisté aux travaux de cette conférence, des cadres de l'administration centrale, le directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC), le directeur de l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance (ONEFD), le directeur de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes (ONEA), les directeurs de l'éducation, les directeurs des centres de wilaya d'enseignement et de formation à distance, ainsi que les directeurs des annexes de wilaya de l'ONEA.