Afrique du Nord: L'Egypte et la France signent un accord de 7 milliards d'euros pour produire l'hydrogène vert

Le vice-Premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El-Wazir, le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mahmoud Esmat et le ministre français de l'Économie et des Finances ont assisté, mardi, à la signature d'un accord de coopération de 7 milliards d'euros pour la production de l'hydrogène vert, de ses dérivés dans la région de Ras Shukeir.

L'accord a été signé par Mohamed Abdel Rahim, président de l'Autorité des ports de la mer Rouge, Ehab Ismail, président de l'Autorité des énergies nouvelles et renouvelables, Amr El Sawaf, président de l'entreprise égypto-émiratie Zero Waste, et Béatrice Buffon, présidente de la société française EDF Renouvelables .

Cet accord s'inscrit dans le cadre des directives présidentielles visant à encourager et à intensifier les efforts de localisation de l'industrie de l'hydrogène vert, tout en créant un environnement d'investissement favorable. Il vise également à renforcer la position de l'Égypte en tant qu'exportateur régional et mondial de l'énergie et du carburant vert, a fait savoir M.Kamel al Wazir.

Source: MENA