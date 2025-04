Sénégal: Hivernage 2025 - Des innovations majeures pour une meilleure gestion des inondations

Le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement a annoncé quelques innovations majeures pour meilleure une gestion des inondations de l'hivernage 2025. D Cheikh Tidiane Dièye qui présidait vendredi la réunion du comité nationale de Gestion des inondations (CNGI) cite entre autres innovations, le bulletin d'alerte, l'utilisation de l'intelligence artificielle...

« Nous voulons fonder notre démarche sur la connaissance, sur la production du savoir, sur des données sciences. Vous savez qu'on a présenté la cartographie de toutes les zones inondables. Aujourd'hui, on a une connaissance de très près sur partout dans le pays on a ce genre de risques », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement.

Il a informé d'ailleurs avoir partagé ces outils avec d'autres ces collègues, notamment le ministre de l'Urbanisme pour savoir où est-ce des gens peuvent faire des lotissements sans être soumis ou faire face demain ou plus tard à des risques d'inondations pour pouvoir organiser ses politiques publiques en matière d'Urbanisme.

L'autre élément d'innovation a expliqué le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement : « c'est que jusqu'à l'année dernière nous n'avions que des bulletins d'alertes. Que la météo sorte pour dire il y a un risque de pluies à tel jour et on attend des pluies à telle et telle zone. Aujourd'hui, on a une précision un peu plus forte.

Autrement dit : « Non seulement on va prévoir l'arrivée des pluies, mais on peut spécifier la zone dans laquelle la pluie va arriver même les axes routiers qui seront très impactés et même simuler les quantités de pluies qui pourraient tomber », a clarifié Dr Cheikh Tidiane Dièye.

Sous ce rapport, il informe de l'opérationnalisation d'un radar qui a été installé à Diamniadio, mais également la mise en place d'un plan de communication à travers les réseaux sociaux notamment avec les Chatbot, avec l'intelligence artificielle qui pourront répondre immédiatement dès qu'on leur pose des questions.

L'intérêt de cette innovation majeure c'est de permettre les autorités de prendre des dispositions pour éviter que les populations s'y engagent et qu'elles soient coincées dans les eaux.

A la question de savoir quel est le budget alloué à ces opérations, il rétorque : « Il n'y a pas de montant. C'est dans le budget. Toutes les structures qui sont dans la salle, ont chacun dans son budget une ligne destinée à des travaux ou des opérations destinées à des inondations. Et c'est l'ensemble des ministères qui l'ont prévu. On a reçu un soutien très fort du président de la République et du premier ministre pour que le budget nécessaire pour gérer l'hivernage.»

Il faut noter que cette réunion du comité national de gestion des inondations constitue une première en matière de mobilisation des acteurs. Elle est une entrée en matière dans le processus menant à l'hivernage 2025 avec une approche différente basée sur les instructions du président de la République. Elle a réuni l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la prévention et la gestion des inondations au Sénégal, notamment les structures opérationnelles, les gouverneurs de région, les élus, les entreprises du BTP intervenants dans le secteur de l'assainissement...