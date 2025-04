Madagascar: Joël Andrianomearisoa - Un dernier chant pour un double adieu

L'artiste malgache Joël Andrianomearisoa présente "Please Sing Me My Song Before You Go", une exposition émouvante inaugurée le 11 avril à Hakanto Contemporary, à Antananarivo.

Cet événement marque un double moment historique : la première exposition personnelle de l'artiste dans l'espace qu'il a fondé, et la dernière à se tenir dans les murs de la galerie Alhambra, avant le déménagement de Hakanto vers un nouveau lieu dix fois plus vaste, dans la zone industrielle de Filatex.

Coproduite avec Kantoko, en partenariat avec Filatex Properties et soutenue par le Fonds Yavarhoussen, cette exposition s'inspire d'une berceuse malgache transmise à l'artiste par sa grand-mère : "Iny hono izy ravorombazaha...". Cette chanson devient la bande-son d'un film de 20 minutes, présenté en avant-première à Berlin en juin 2024, et constitue le coeur de l'exposition.

À travers des oeuvres mêlant installations en aluminium, peintures silencieuses, veillées aux bougies et une imposante couronne noire, l'artiste explore les multiples formes de séparation amoureuse, familiale, géographique ou funèbre. Un hommage personnel qui se transforme en rituel collectif de mémoire et de passage.

« Je suis peut-être ailleurs, mais je suis profondément Malgache. Mon sang, mon esprit, je tiens à ce pays, et ce pays est le mien », affirme Joël Andrianomearisoa, réaffirmant ainsi son attachement à Madagascar, au moment où il tourne une page importante de son parcours.

L'exposition est ouverte au public jusqu'au 18 mai.