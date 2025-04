Mali: Semaine de la jeunesse - Un slam du Nord résonne à Bamako

Luciana Mosesy Ndrambavimanjakarivo, jeune slameuse d'Antsiranana, a représenté Madagascar à la Semaine de la Jeunesse à Bamako. Par son slam engagé, elle a porté haut les valeurs d'intégrité et de justice.

Lors de la neuvième édition de la Semaine de la Jeunesse dédiée à la lutte contre la corruption, tenue au Centre international de conférences de Bamako-Mali, une voix singulière et puissante malgache, venue d'Antsiranana, a résonné parmi les débats et les échanges pour dire non à la corruption.

Il s'agissait de celle d'une jeune slameuse d'Antsiranana de 21 ans, Luciana Mosesy Ndrambavimanjakarivo, venue porter la parole de toute une génération en quête de justice, de transparence et de dignité.

Étudiante en troisième année de droit et de science politique à l'université d'Antsiranana, elle représente déjà une jeunesse lucide, créative et déterminée. Dotée d'un véritable talent pour cet art oratoire, elle a aussi prouvé que la lutte contre la corruption ne se limite pas aux discours politiques ou aux lois, mais se joue aussi dans les mots, les idées et l'engagement citoyen.

Grâce à sa maîtrise de la langue et à son engagement en faveur de la justice et de l'intégrité, Luciana Mosesy Ndrambavimanjakarivo a su se faire remarquer bien au-delà d'Antsiranana, jusqu'à rayonner sur les scènes nationale et internationale.

Valeurs d'intégrité

À travers ses vers percutants et engagés, elle a su captiver l'auditoire, mêlant poésie et conscience sociale, pour dénoncer les méfaits de la corruption et appeler à l'éveil collectif.

Sa présence à Bamako durant deux semaines témoigne de la solidarité panafricaine et du rôle essentiel que jouent les jeunes, en particulier dans la construction d'un avenir plus éthique pour le continent. Par son slam, elle a semé des graines de changement dans les esprits.

Son ascension a débuté à Antsiranana, sa ville natale. Membre active du Réseau d'Honnêteté et d'Intégrité (RHI) de son université, Luciana s'est illustrée en remportant le premier prix d'un concours de slam organisé par le Bianco lors de la Journée locale du RHI à Antsiranana en 2024. Axée sur le thème sensible du détournement des fonds publics, cette participation s'est révélée particulièrement fructueuse et enrichissante. Plus tard, elle a ensuite confirmé son talent dans la capitale, en décrochant une nouvelle fois la première place au niveau national, tenue dans le cadre de la Journée africaine de la lutte contre la corruption.

Sa créativité a attiré l'attention des autorités maliennes, qui l'ont invitée à représenter Madagascar à Bamako. Ce séjour de deux semaines, dans le cadre d'un événement panafricain réunissant des jeunes mobilisés contre la corruption, lui a permis de faire rayonner les valeurs d'intégrité sur la scène internationale. Bien que le Mali ne dispose pas d'un réseau RHI, il s'appuie sur une structure similaire : le CHIC (Club d'Honnêteté, d'Intégrité et de Conseil).

Lors d'un entretien avec Luciana Mosesy, elle a affirmé que son ambition a commencé lors d'un atelier de slam organisé à l'Alliance Française d'Antsiranana. De fil en aiguille, elle a intégré un collectif de slameurs antsiranais baptisé « Slam Suaré» avec lequel elle a participé à de nombreux concours, durant lesquels son équipe, originaire d'Antsiranana, a su briller en décrochant régulièrement la première ou la deuxième place, tant en épreuves individuelles qu'en performances collectives.