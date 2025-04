Madagascar: Rallye voitures historiques IV - Premier essai pour les catégories sportives

Le comité d'organisation du rallye voitures historiques de régularité apportera des innovations à la quatrième édition en fin mai. Huit invités étrangers participeront à cette version 2025.

La quatrième édition du Rallye voitures historiques de régularité (VHR) sera marquée par l'intégration des catégories sportives en termes de choix des moyennes de la vitesse. Le comité d'organisation a présenté jeudi soir à l'Orange Digital Centre à la gare Soarano le déroulement de l'événement. La version 2025 s'étalera les 30, 31 mai et le 1er juin.

Depuis la première édition, les moyennes sont réparties en trois catégories à savoir la basse entre 35 et 40km/h, l'intermédiaire entre 41 et 45km/h et la haute de 46 à 50km/h. Une toute première, le comité d'organisation intégrera cette fois les catégories des VHR sportifs dont les moyennes sont plus élevées. La catégorie basse est de 51 à 55km/h, celle intermédiaire de 56 à 60km/h et la haute de 61 à 65km/h.

Les concurrents emprunteront le même parcours que l'édition 2024. La distance totale des trois étapes s'élève à 542,6km, de l'Akoor Digue à Andohatapenaka à Antsirabe dont l'arrivée devant l'Arotel est longue de 271 km, la plus longue de toutes. La deuxième étape reliant Antsirabe et Ampefy est de 153,3km. Et la troisième et dernière sera la plus courte étape sur une distance de 118,3km. Il y aura cinq zones de régularité dans les étapes 1 et 2 et trois pour la dernière étape.

Pilotes étrangers

Cette édition verra la troisième participation du champion du monde des rallyes Didier Auriol. Deux autres pilotes de l'Hexagone ainsi que quatre ou cinq de la Réunion seront également de la partie. Les catégories de voitures admises sont celle « Old », les voitures mises en circulation jusqu'à fin décembre 1960, celle « Légende » de janvier 1961 à fin 1971, la « Prestige » du 1er janvier 1972 à fin 1982 et la « Classique » du 1er janvier 1983 jusqu'au 31 décembre 1989, la plus jeune catégorie. Chaque équipage peut être composé de deux à trois personnes. Les inscriptions ont été ouvertes uniquement en ligne depuis hier et seront clôturées le 16 mai à 17 heures. Les droits d'engagement sont fixés à 400 000 ariary pour un équipage composé de deux personnes et 450 000 ariary pour un équipage à trois. Le nombre maximum des engagés est limité à soixante-cinq voitures.