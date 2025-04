Madagascar: Cinéma - La série « À la recherche du légume star » cartonne

Première série d'animation jeunesse malgache diffusée à l'international, « À la recherche du légume star » fait sensation sur TV5Monde et marque un tournant pour l'industrie créative de Madagascar. Réalisée par Louisette Ismaël Ratsivahiny, la série a été présentée au Festival international du film d'animation de Madagascar, avant sa sélection au prestigieux Festival d'Annecy.

Inspirée par une expérience personnelle, la réalisatrice Louisette Ratsivahiny confie : « C'est né de mes enfants, ils ne voulaient pas manger de légumes. J'ai voulu trouver une solution ludique pour les persuader. » De cette démarche est née une mini-série haute en couleurs, mêlant humour, éducation nutritionnelle et valorisation culturelle, aujourd'hui accessible aux enfants du monde entier.

Produite par Art'π Prod (Madagascar) et Séléné Lotus SA (Suisse), « À la recherche du légume star » est composée de 13 épisodes de 3 minutes. Revisitant le concept du télé-crochet, la série met en scène des légumes venus des quatre coins du globe, qui montent sur scène pour convaincre un jury original de leur mérite dans l'assiette des enfants. Entre chants, danses et compétitions, tout est réuni pour divertir les plus jeunes tout en les incitant à adopter de bonnes habitudes alimentaires.

Première production malgache à intégrer le catalogue jeunesse de TV5Monde, la série est diffusée sur TIVI5Monde, TV5Monde plus et TV5Monde Afrique. Portée par un ton ludique et accessible, la série s'inscrit dans une campagne internationale de sensibilisation à la nutrition. Comme le souligne Patrick Bofunda Ilingo, directeur de TV5Monde : « Divertissement et éducation sont à portée de main ».

Au-delà de son originalité, la série représente une avancée majeure pour l'animation africaine. Sa sélection au Festival international du film d'animation d'Annecy confirme sa qualité et son potentiel. Une version en langue malgache est également prévue pour une diffusion locale, renforçant son impact national.

Déjà saluée par les professionnels de l'audiovisuel et plébiscitée par les enfants, « À la recherche du légume star » incarne un espoir pour l'industrie culturelle malgache : celui de rayonner au-delà des frontières tout en célébrant la richesse du patrimoine culinaire et des traditions locales.