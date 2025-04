Madagascar: Forum à Toliara - Les opportunités de la mer à saisir par les jeunes africains

Opportunités économiques appropriées. C'est l'objectif attendu du Forum des jeunes africains sur l'économie bleue (FOJAEB).

Le forum est une initiative de l'Organisation panafricaine de la Jeunesse pour l'économie bleue (OPJEB) et est organisé avec le gouvernement malgache. La deuxième édition se tiendra à Toliara, capitale de la région Atsimo-Andrefana, du 17 au 19 avril prochain, durant laquelle le thème « Économie bleue durable : appropriation, performances et innovations pour la renaissance de l'Afrique » sera décortiqué de long en large.

« 60 % de la population africaine est âgée de 20 à 24 ans. Le forum sera une forme de sensibilisation de la jeunesse africaine à l'appropriation des espaces maritimes, au potentiel du continent en économie bleue, aux métiers de la mer et du littoral et à la création d'emplois qui limitera, entre autres, l'immigration clandestine qui fait perdre la vie à quelque deux cents jeunes par an », a souligné Ernest Tindo, président de l'OPJEB, qui est actuellement à Toliara. Il a donné une conférence pour les jeunes universitaires à Maninday afin d'expliquer qu'il est temps de découvrir ensemble les opportunités de l'économie bleue. Celle-ci ne se limite pas à la pêche. « Les secteurs de la logistique et de l'emploi maritime quelque 1500 milliards de dollars pour l'Afrique. Il est nécessaire de doubler cette somme en exploitant pleinement le potentiel immense de la mer », a ajouté le jeune Béninois, président de l'OPJEB.

Avant lui, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante, a fait le tour des établissements et des structures de jeunesse depuis quelques semaines. Il a expliqué aux jeunes qu'il est temps de se tourner un peu plus vers les métiers de la mer.

Les trois jours de forum se dérouleront dans la grande salle de l'enceinte du magasin Score Toliara. Jusqu'ici, près de sept cents jeunes Africains et Malgaches sont retenus sur le millier d'inscriptions enregistrées. En raison de la capacité limitée des lieux, le forum sera diffusé en direct dans trois endroits distincts : la Maison des Jeunes Ankilifaly, la Chambre de commerce et l'université de Toliara à Maninday.

Au programme figure des conférences, des tables rondes avec les bailleurs, des séances de formation et d'incubation de projets liés à l'économie bleue. Des visites touristiques et de sociétés de pêche, ainsi que des associations de femmes, de pêcheurs et de jeunes, figurent à l'agenda. « C'est une très grande opportunité pour les jeunes de Toliara et du littoral de la région Atsimo-Andrefana. Il faut la saisir»,

explique Gildas Todinanahary, directeur de l'Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara.