Madagascar: Électricité - Injection de 52 MW dans le RIA

Le délestage tournant pourrait se réduire pendant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien. Le Réseau interconnecté d'Antananarivo sera renforcé, avec la fourniture de 52,5 MW d'énergie solaire, via les centrales hybrides de Mandroseza et d'Antsirabe. Il s'agit d'une coopération du gouvernement malgache avec le groupe Filatex, pionnier de l'hybridation électrique et acteur majeur de la transition énergétique à Madagascar, qui couvre déjà plus de 40 % des besoins énergétiques de la capitale.

«Le Filatex s'engage aux côtés de l'État malgache pour le rayonnement régional et international de Madagascar. Nos actions incarnent la volonté du Groupe de jouer un rôle de premier plan dans la transformation du pays et dans la consolidation d'une image forte de Madagascar sur la scène régionale et internationale», selon le groupe, hier, lors de la signature d'un protocole de partenariat entre le ministère des Affaires étrangères et le Groupe Filatex dans le cadre du 5e Sommet de la COI - Filatex, à Mahamasina.

Aubaine

C'est une aubaine, avec le retour du délestage tournant, suite à la baisse du niveau d'eau au barrage d'Andekaleka qui alimente la centrale hydroélectrique. La Jirama n'a pas confirmé cette baisse du délestage, hier.

Ce qui est, toutefois, sûr, c'est que la ville d'Antananarivo va rayonner pendant ce sommet. Toujours dans le cadre de la coopération de l'État avec le groupe Filatex, trois cent soixante-dix lampadaires solaires seront installés, plusieurs ronds-points stratégiques d'Antananarivo seront embellis. Cette action est en cohérence avec sa volonté de faire émerger des quartiers durables, attractifs et fonctionnels, en améliorant les espaces publics sur l'ensemble du territoire.