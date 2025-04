Madagascar: Connectivité - Internet et énergies durables à la portée du monde rural

Lors de la présentation de la composante «appareils numériques abordables» du fonds Decim (Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar) hier, il a été annoncé que l'accès à plus de six cent mille appareils numériques connectés à Internet sera grandement facilité, pour les zones rurales.

Une transformation. C'est ce qu'entend engager le fonds Decim. Des appareils numériques abordables seront maintenant faciles d'accès dans les zones rurales, mais surtout pour les femmes et les filles qui vivent dans ces localités. Hier, lors de la présentation de ces solutions innovantes, au Digital Center à Antaninarenina, elles ont été décrites comme des alternatives efficaces face au défi de la connectivité à Madagascar, là où, selon les chiffres disponibles pour 2024, le taux de pénétration d'internet dans la Grande île est de 20,6%, et un taux d'accès à l'électricité de 36%.

Subventions

«Ce projet d'envergure est mené par le fonds Decim et est mené en coopération avec le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications ainsi que le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Il est financé à hauteur de 24 millions de dollars par la Banque mondiale et vise à soutenir la facilitation de l'accès à 664 000 appareils numériques connectés à Internet, dont 400 000 spécialement destinés aux femmes et aux filles», a expliqué hier Stéphanie Delmotte, ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications.

Pour cette membre du gouvernement, le challenge du projet repose sur le fait d'étendre la couverture numérique jusque dans les zones enclavées du pays. Les appels à manifestation d'intérêt pour les sociétés qui distribueront ces effets seront lancés d'ici peu, avant la fin du mois. Il y aura des subventions et des lignes de crédit pour développer le projet, et permettre aux entreprises distributrices de distribuer ces appareils connectés et ces kits d'énergie durable (panneaux solaires, batteries ou autres).

Un autre enjeu est aussi celui d'adapter ces solutions aux réalités locales. Notamment par rapport au côté accès aux financements, ou encore la viabilité même de ce projet à l'échelle locale. «Nous nous sommes penchés sur l'adaptabilité de ces solutions à Madagascar lors de l'élaboration du manuel d'implémentation du projet. Nous nous sommes inspirés des expériences d'autres pays, similaires au nôtre et nous pensons qu'il y a des leçons qu'on a pu tirer de ces benchmarking que nous avons effectués», affirme Stéphanie Delmotte.