Madagascar: Viva Futbol U17 - La vérification d'âge très sévère

Détection de nouveaux talents. La chaîne télévisée Viva organise du 14 avril au 3 mai la troisième édition du tournoi de foot à onze « Viva Futbol » réservé aux jeunes de moins de 17 ans.

Trente-deux équipes disputeront cette version 2025. Les équipes engagées sont réparties en quatre poules de huit. La phase de groupe s'étalera du 14 au 19 avril sur le terrain du CFFA à Iavoloha. Les deux mieux classées de chaque groupe se qualifieront en huitièmes de finale, programmés le 22 avril.

Les quarts auront lieu le 24, les demi-finales le 27 avril et la finale le 3 mai. Les inscriptions ont été clôturées le 1er avril. Plus de la moitié des équipes engagées participent pour la première fois au tournoi. «Une soixantaine d'équipes s'est manifestée mais nous avons pris les trente-deux premières inscrites... Après la sévère vérification des dossiers surtout l'âge, nous avons dû remplacer trois équipes, celles dans la liste d'attente après la vérification du 3 avril», explique le directeur de la chaîne, Naina Ranaivo. « Nous avons procédé à plusieurs vérifications, j'ai signé moi-même les licences des six cent soixante-huit joueurs des trente-deux équipes. En cas de falsification de dossiers, les équipes concernées seront aussi disqualifiées », avise le responsable.

De grandes écoles et académies de foot de la capitale participent à l'événement pour ne citer que 67 City FC, Ajesaia d'Itaosy, Académie Five, Jet Mada, USPro Académie, Kintana Académie, CFFA, et tant d'autres. Le trophée de la première édition a été ravi par Jet Mada et la seconde remporté par Akamasoa. Quelques joueurs en lice aux précédentes éditions évoluent actuellement dans des grands clubs élites comme Cosfa, Ajesaia, CFFA,...