Sénégal: Saint-Louis - La SAED partage son expérience avec des institutions soeurs de la sous-région

Saint-Louis — La Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), a organisé, jeudi soir, à Saint-Louis (nord), une rencontre de partage d'expériences avec des institutions soeurs de la sous-région et du bureau Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale.

Cette rencontre intervient en marge du Forum de haut niveau sur l'irrigation au Sahel [ForumDakar10] qui se déroule du 7 au 11 avril au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio, dans le département de Rufisque (ouest).

"Je voudrais donc remercier la Banque mondiale mais également le CILSS (Comité permanent inter Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel). Ils sont venus aujourd'hui au niveau de la SAED pour voir un peu les acquis de la SAED dans le domaine la maintenance, des acquis hydrauliques mais également les réussites dans le domaine de la politique de transfert des aménagements hydro-agricoles", a déclaré Alassane Bâ, Directeur général de la SAED.

M. Bâ s'entretenait avec des journalistes en marge de cette rencontre tenue au niveau du siège de la SAED.

Cela a été un moment d'échange, un moment de partage d'expériences entre la SAED et les institutions soeurs de la sous-région, a-t-il notamment salué.

Au final, a-t-il ajouté, "on a partagé l'expérience de la SAED qui a aujourd'hui 60 ans dans l'irrigation. Et c'est tout heureux et tout naturellement que les institutions soeurs viennent ici pour voir ce que nous avons fait pour arriver à ces résultats extrêmement importants et qui nous confortent sur la trajectoire que la SAED a prise pour assurer sa durabilité et sa maintenance".

Aïfa Fatimata Ndoye Niane, agroéconomiste principale à la Banque mondiale par ailleurs chargée du Projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel (PARIIS) a, de son côté, magnifié ce cadre d'opportunité qui sert de partage d'expériences.

"C'était une opportunité pour permettre aux différentes directions qui interviennent dans le domaine de l'irrigation de s'inspirer de l'expérience de la SAED en termes d'aménagement, de politique de transfert et également en politique de maintenance qui a été une question centrale lors du forum", a-t-elle fait remarquer.

Mme Niane a également magnifié l'ampleur et la diversité ainsi que la pertinence des questions lors de ces discussions avec la SAED.

Elle a également affirmé que l'autosuffisance alimentaire n'est pas impossible mais elle passera nécessairement par une agriculture irriguée, par une bonne maîtrise de l'eau mais aussi des investissements conséquents faisant ainsi allusion aux ambitions des différents États du Sahel.

La SAED, créée le 20 janvier 1965 avec un statut d'Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), a connu une évolution institutionnelle au fil des années.