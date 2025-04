Sénégal: LSS rénové, le Sénégal prêt pour organiser sa deuxième CAN (ministre)

Dakar — L'achèvement des travaux de rénovation du stade Léopold Sédar Senghor (LSS) va permettre au Sénégal de s'inscrire dans l'optique d'organiser à nouveau une Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, a déclaré, vendredi à Dakar, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

"Avec l'achèvement des travaux [de ce stade], notre pays, conformément aux orientations de ses plus hautes autorités [...], pourra s'inscrire dans le dynamisme d'organiser pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des nations(CAN) de football, avec notre ambitieux programme de mise aux normes de quatre grandes infrastructures a travers le pays", a-t-elle dit.

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a reçu le même jour, des mains de la chargée d'affaires de l'ambassade de Chine au Sénégal, Li Yan, les clés du stade Léopold Sédar Senghor, après sa rénovation par la coopération chinoise.

Le projet de réhabilitation de quatre stades au Sénégal, lancé en août 2022, va être conduit par l'entreprise chinoise China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC). Ce projet comprend la réparation et la rénovation du stade Léopold Sédar Senghor à Dakar, ainsi que de trois autres stades situés à Diourbel, Kaolack et Ziguinchor.

Le stade Léopold Sédar Senghor est actuellement le plus grand complexe sportif du Sénégal. Construit dans les années 1980, il va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en 2026.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports a rappelé que l'infrastructure sportive construite par la Chine dans les années 1980 a été "le théâtre" de nombreux événements sportifs, culturels et socio-éducatifs de dimension nationale et internationale.

"Ce stade a été le témoin de moments inoubliables de l'histoire sportive de notre nation. Il a vibré au rythme des exploits de nos athlètes, a été le témoin de nos joies, de nos espoirs. Aujourd'hui, grâce à cette réhabilitation, il est prêt à écrire de nouveaux chapitres", a-t-elle estimé.

Mme Gaye a remercié les autorités chinoises pour "le geste renouvelé de solidarité et d'amitié" à l'endroit du Sénégal. "La réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor est bien plus qu'une simple rénovation d'infrastructure. Elle symbolise notre volonté commune de promouvoir le sport comme vecteur de développement humain, de cohésion sociale et de rayonnement international", a-t-elle relevé.

"Ce stade rénové offrira à nos athlètes un cadre d'entraînement et de compétition de haut niveau, leur permettant de se préparer dans les meilleures conditions pour les échéances nationales et internationales", a ajouté Khady Diène Gaye.

Selon la ministre des Sports, le Stade Léopold Sédar Senghor sera livré après avis de la Direction de la protection civile. La Caisse de dépôts et de consignations (CDC) va construire, après sa mise en service, le mur du parking extérieur de l'infrastructure sportive, selon Mme Gaye.