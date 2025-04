Sénégal: L'USSEIN engage la réflexion autour du plan stratégique de développement du centre des oeuvres universitaires

Kaolack — Un atelier consacré à la mise en oeuvre du plan stratégique de développement du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum El Hadji-Ibrahima-Niass s'est tenu vendredi dans la salle des conférences de la gouvernance de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

L'élaboration de ce plan stratégique était "presque" achevée quand il prenait service à la tête de cette structure mais, avec le changement de régime politique, il fallait s'attendre au changement également du référentiel et de la lettre de politique sectorielle a souligné Dr Jean Birane Gning, directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum (CROUS-SS),

"Nous avons ainsi décidé de ralentir les travaux d'élaboration jusqu'à obtenir ces deux documents phares sur lesquels notre plan stratégique de développement doit s'adosser pour être cohérents afin d'être mis en oeuvre au profit des étudiants et du personnel du CROUS-SS", a-t-il expliqué.

"Il faut une bonne gouvernance dans le cadre de notre triptyque +Jub-Jubal-Jubanti+ pour que nous puissions optimiser nos ressources et trouver des leviers qui nous permettent de générer des ressources additionnelles pour permettre à l'Etat de se soulager ou nous-mêmes de soulager l'Etat", a-t-il indiqué dans un entretien avec des journalistes.

C'est dans cette optique qu'il a été décidé de mettre en place des fermes intégrées et de développer davantage la coopération et le partenariat et s'adosser sur ces axes pour pouvoir générer beaucoup plus de ressources mais également optimiser tout ce qui est en train d'être fait au CROUS-SS.

Ceci, pour encourager et motiver les partenaires et l'Etat du Sénégal à les soutenir dans cet effort pour faire du CROUS-SS une "structure phare", un modèle à l'horizon 2029.

"Il faut rappeler que l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass a une vocation agricole (pêche, agriculture et élevage) et dans les disciplines qui y sont enseignées, l'informatique et la création de machines en font partie. De même que toutes ces technologies qui vont accompagner la modernisation effective de l'agriculture au Sénégal", a souligné le directeur du CROUS-SS.

A l'ère de l'intelligence artificielle, Dr Jean Birane Gning est d'avis qu'on ne peut pas occulter cette technologie qui permet d'être beaucoup plus efficaces et productifs. "Nous comptons sur les différents partenaires et démembrements de l'Etat pour mettre en oeuvre ce plan stratégique de développement qui sera, prochainement, mis à la disposition de la hiérarchie et des décideurs de ce pays", a-t-il assuré.

Dans la volonté de l'Etat de mettre en place des coopératives agricoles communautaires, le CROUS-SS compte se positionner en modèle, en référence.

"L'université a la chance d'être au centre du Sénégal où il y a le bassin arachidier, où nous avons des terres fertiles, du soleil et, par endroits, de l'eau ainsi qu'une ressource humaine de qualité et beaucoup d'énergie, de par le personnel du CROUS-SS et des étudiants de l'USSEIN qui sont jeunes et compétents", a relevé Dr Gning.

Ainsi l'USSEIN dispose d'un "support incommensurable", celui du corps professoral constitué d'enseignants qui sont des experts dans leurs matières, a-t-il relevé.