Sénégal: Saint-Louis - L'érosion côtière et l'économie bleue mises en exergue lors d'un CRD

Saint-Louis — Une réunion du Comité régional de développement (CRD) d'information et de partage portant sur le thème : "Érosion côtière - Économie bleue", s'est tenue vendredi à Saint-Louis, à l'initiative de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), a constaté l'APS.

Cette réunion tenue dans l'après-midi a été présidée par Al Hassan Sall, gouverneur de la région de Saint-Louis. "Cette mission, elle s'inscrit dans le cadre d'une caravane nationale pour faire la promotion des sciences spatiales", a expliqué Maram Kaïré, Directeur général de l'ASES, dans un entretien avec la presse en marge de cette activité.

"Nous voici à Saint-Louis, ajoute-t-il, pour aborder le thème de l'économie bleue. Comment le spatial peut aider à protéger nos côtes, à protéger nos océans, à protéger infrastructures de pétrole et de gaz mais tout simplement à aider à mieux définir l'économie maritime grâce à une surveillance accrue."

Mouhamadou Diop, directeur général de PETROSEN Trading & Services souligne l'importance de la présence de la structure qu'il dirige à cette réunion. "On a tenu à marquer notre présence à cette étape saint-louisienne du Space Bus pour matérialiser l'importance que PETROSEN porte sur toute initiative visant à promouvoir la science et la technologie auprès de la jeunesse sénégalaise", a-t-il notamment expliqué.

Au cours de cette réunion, le thème a été introduit par le professeur Boubou Aldiouma Sy, enseignant chercheur à l'Université Gaston Berger (UGB). Pour cette thématique spécifique, il a mis l'accent sur le rôle crucial de la technologie spatiale dans la gestion de l'érosion côtière et le développement de l'économie bleue.

Dans une présentation exhaustive, M. Sy a évoqué, entre autres, le changement climatique, la dynamique érosive, l'économie bleue mais également l'options d'aménagement prenant l'exemple du littoral de Saint-Louis.

L'objectif global de ce CRD est, d'une part, de partager les missions et projets à court, moyen et long terme de l'ASES et, d'autre part, de sensibiliser les acteurs territoriaux sur l'impact et l'importance des sciences, technologiques et applications du spatial pour la gestion des phénomènes naturels liés à l'Érosion côtière et pour le développement de l'Économie bleue, indique un document dont l'APS a obtenu copie.

Maram Kaïré, Directeur général de l'ASES.Mouhamadou Diop, Directeur général de PETROSEN Trading & ServicesAl Hassan Sall, gouverneur de la région de Saint-Louis.CGD/AMD/ADC