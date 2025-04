Sénégal: Dakar a vibré au rythme de tambours et percussions sino-sénégalaises

Dakar — Le Grand théâtre national de Dakar a abrité, jeudi dans la soirée, un spectacle de tambours et de percussions réunissant des artistes Chinois et sénégalais, en symbole du dialogue de rythmes entre les deux pays, a constaté l'APS.

Ce spectacle placé sous le signe de la +Diversité, convergence et fusion+ "est un voyage du tambour chinois qui va à la rencontre de celui du Sénégal", s'est félicité le directeur général du Grand théâtre national de Dakar. Serigne Fall Guèye estime que cette soirée vient "consolider la coopération culturelle entre le Sénégal et la Chine et renforcer le dialogue des cultures, voire de la civilisation de l'universel".

La famille du défunt tambour major Doudou Ndiaye Coumba Rose conduite par son fils Ali Ndiaye Rose a étalé le savoir-faire et les rythmes du Sénégal, en enchainant les sonorités du sabar. Ils ont dévoilé qu'ils gardent encore l'héritage du père, en revisitant diverses sonorités sénégalaises traditionnelles comme modernes avant de céder la scène à une troupe de faux lion (Simb gaïndé, en wolof).

Le groupe de percussionnistes du conservatoire central de musique de la Chine dirigé par le soliste Yin Fei a pris le relais, en interprétant une impressionnante oeuvre orchestrale intitulé "poème de tambour". Il s'agit d'un ensemble de sons entrelacés formant une musique robuste et majestueuse qu'ils ont présenté aux spectateurs. Cette oeuvre porte la profondeur de la civilisation chinoise et l'esprit de persévérance, a-t-on appris lors de la cérémonie.

Selon des mélomanes chinois, le groupe jouant avec les pieds écartés devant leurs tambours, a harmonisé des percussions traditionnelles chinoises avec l'esthétique musicale contemporaine et l'art de la scène.

"Le tambour chinois possède une histoire millénaire. Il ne se limite pas à un simple instrument de musique, il est également un symbole spirituel", a fait savoir le maître de cérémonie chinois.

"Ce soir, nous sommes réunis ici non seulement pour nous régaler du spectacle de la musique chinoise, mais aussi pour célébrer la grandiose fête nationale du Sénégal", a dit la chargée d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine, Li Yan. Elle s'est dite heureuse d'admirer le concert de percussion chinoise et de prolonger la célébration de la 65ème fête de l'indépendance du Sénégal.

"Le tambour occupe depuis toujours une position importante dans les cultures humaines. Distingué par sa sonorité et marqué par son rythme, le tambour n'est pas uniquement un porteur d'éléments musicaux, mais encore un support de transmission d'informations indispensables à la vie humaine", a indiqué Mme Li Yan.

La diplomate n'a pas manqué de souligner le fait que le roulement de tambour, évoque la mémoire collective chinoise (...) la joie de partager ensemble des moments de convivialité.

Selon la chargée d'affaires, aujourd'hui, les percussions chinoises sont également devenues un langage universel, sans texte, qui raconte au monde le dynamisme et l'ouverture de la Chine moderne.

"Au Sénégal, le tambour est aussi bien au-delà d'un simple instrument musical. Symbole de la culture et témoin de l'histoire, le tambour représente l'esprit dérangé et les héritages sénégalais des traditions sociales, des pensées, des arts et du développement historique", a-t-elle dit en comparant les deux cultures.

Li Yan a aussi magnifié la coopération sino-sénégalaise qui a obtenu beaucoup de succès dans les domaines culturels et artistiques ces dernières années.

"Les efforts conjugués entre la Chine et le Sénégal ont favorisé davantage le rapprochement de nos peuples et jeté des bases solides", a-t-elle martelé.