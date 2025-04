Madagascar: Ambararatabe - Adduction d'eau potable pour 2 265 habitants

La commune d'Ambararatabe dans le district de Tsiroanomandidy, région Bongolava a été dotée d'eau potable. Ce projet inauguré le 10 avril en présence du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) a permis de fournir de l'eau potable aux 2 265 habitants du village d'Ambahatra.

C'est la première phase du projet de l'association Amitié Madagascar Île de France (AMIF) dans cette localité mais plusieurs phases ultérieures interviendront dans les années futures. Plusieurs infrastructures ont pu être réalisées grâce à la collaboration entre AMIF et l'équipe communale d'Ambararatabe depuis 2023. Il s'agit du captage de trois sources et trois réservoirs de 14m3 pour garantir un approvisionnement constant.

Il y a également la mise en place de 25 bornes fontaines et la construction de six lavoirs, trois latrines scolaires et 63 latrines familiales pour promouvoir des pratiques sanitaires saines. Des campagnes de sensibilisation à l'utilisation responsable de l'eau et à l'hygiène, ciblant particulièrement les femmes et les enfants, ont été menées par l'AMIF, au-delà des seules infrastructures, selon Denis Briche, président de l'AMIF, et le vice-président, Didier Verdureau.

Depuis 18 ans, l'AMIF s'est imposée comme un acteur majeur du développement à Madagascar. Son action à Anjozorobe a permis à 90% de la population (environ 25 000 personnes) d'accéder à l'eau et à un système d'assainissement.