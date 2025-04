Madagascar: Axian Telecom - 100 millions de dollars de la BEI pour améliorer la connectivité Internet

Axian Telecom confirme son statut de leader du secteur des télécommunications à Madagascar et en Afrique et bénéficie de la confiance des bailleurs de fonds.

En effet, la Banque Européenne d'Investissements (BEI) a accordé à Axian Telecom un financement de 100 millions de dollars.

La convention de financement a été signée avant-hier, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de Yas, Andraharo, en présence du ministre du Développement numérique, des Postes et Télécommunications, Stéphanie Delmotte.

Global Gateway

Les 100 millions de dollars dont 60 millions de dollars pour la Tanzanie et 40 millions de dollars pour Madagascar sont destinés à soutenir l'expansion des infrastructures de réseau mobile à haut débit à Madagascar et en Tanzanie, deux pays où Axian Telecom opère sous la marque Yas. Pour la Grande Île, en particulier, ce programme permettra encore de renforcer la couverture à haut débit 4G qui est déjà actuellement à 80%. Le financement permettra également de poursuivre la phase initiale de la couverture 5G. Ce programme entre dans le cadre de la stratégie « Global Gateway », soutenu par une garantie budgétaire de la Commission européenne dont l'objectif principal est d'améliorer l'accès aux communications à haut débit.

Inclusion numérique

Une stratégie qui concrétise les objectifs d'accélération de l'inclusion numérique et stimule le développement durable à Madagascar et en Tanzanie. Dans le discours qu'il a prononcé durant la signature de l'accord, le Vice-président d'Axian Telecom, Patrick Pisal Hamida, a déclaré l'importance de cet investissement dans la réduction des inégalités géographiques en matière d'accès aux télécommunications en Afrique et sur les marchés émergents. A Madagascar, Axian Telecom a développé davantage les infrastructures de téléphonie mobile destinées à des millions de personnes.

La ministre Stéphanie Delmotte n'a pas manqué de féliciter Axian Telecom, un opérateur économique qui investit énormément dans les infrastructures. Des investissements qui ont produit des effets bénéfiques dont la bonne qualité des réseaux mobiles et Internet. En somme, cet investissement contribuera à l'amélioration de la connectivité qui joue un rôle central dans la promotion du développement socio-économique du pays.

A noter que la stratégie « Global Gateway » de l'Union Européenne s'aligne sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. La stratégie « Global Gateway » est l'offre positive de l'Union Européenne visant à réduire les disparités mondiales en matière d'investissements et à favoriser les connexions intelligentes propres et sûres dans les secteurs du numérique, de l'énergie et des transports.