Algérie: L'Amenokal N'Ahaggar et Tamesna dénonce les agissements hostiles du Gouvernement de transition au Mali

TAMANRASSET — L'Amenokal N'Ahaggar et Tamesna, le moudjahid, Ammad Mustapha a dénoncé les agissements hostiles du Gouvernement de transition au Mali et ce qui s'en est suivi comme accusations irresponsables à l'encontre de l'Algérie.

"Suite aux agissements hostiles persistants du Gouvernement de transition au Mali et ce qui s'en est suivi comme accusations graves à l'encontre de l'Algérie, nous Amenokal N'Ahaggar et Tamesna, M. Ammad Mustapha, affirmons, en mon nom personnel, au nom des notables, chefs des tribus et moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN), et au nom des associations de la société civile dans la bande frontalière, notre rejet catégorique de ces agissements qui ne sont que le reflet de tentatives désespérées de détourner l'attention de l'échec cuisant du projet putschiste qui a entrainé l'Etat du Mali dans une spirale d'insécurité et d'instabilité, de chaos et de souffrances", a souligné l'intervenant, vendredi, dans un communiqué.

Il a ajouté que toutes ces tentatives émanant des auteurs du coup d'Etat manqué, visant à attaquer la souveraineté de notre pays, viennent confirmer les intentions malveillantes nourries par la junte putschiste pour porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre chère nation".

"Au nom de toutes les composantes de la société d'Ahaggar et Tamesna, nous réitérons notre soutien inconditionnel aux dirigeants politiques du pays, à leur tête le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune et à l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP) garante et protectrice du pays", saluant la vigilance de ses éléments pour que nous puissions jouir de la sécurité et de la stabilité dans notre Algérie victorieuse".

Ammad Mustapha s'est, par ailleurs, félicité de la décision du ministère des affaires étrangères de rappeler les ambassadeurs d'Algérie au Mali et au Niger, dans le cadre de la mise en oeuvre du principe de réciprocité, outre le report de la prise de fonctions de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso, réaffirmant son soutien à toutes les décisions prises par l'Algérie pour préserver la souveraineté de sa décision politique et protéger sa sécurité nationale, conclut le communiqué.