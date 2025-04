Algérie: Judo - Hamid Chalal nouveau président de la Commission médicale de l'UAJ

ALGER — L'Algérien Hamid Chalal a été nommé président de la Commission médicale de l'Union arabe de judo (UAJ), en marge des Championnats arabes 2025, clôturé jeudi soir dans la capitale jordanienne Amman.

"La Fédération algérienne de judo (FAJ), à sa tête le président Yacine Sillini, a félicité Chalal pour cette nomination, en lui souhaitant bonne chance dans sa nouvelle mission", a indiqué l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé vendredi sur ses réseaux sociaux.

Chalal est le deuxième algérien à briguer un poste de responsabilité au sein de l'union arabe de judo pour le mandat olympique 2025-2028, après Khaled Ouennouf, qui avait intégré le bureau éxècutif de cette instance deux jours plus tôt, pendant l'assemblée générale élective de l'UAJ.

La sélection nationale des cadets avait été sacrée championne arabe 2025, aussi bien en individuel que "par équipes".

Dans les épreuves individuelles, la sélection nationale a glané un total de 11 médailles (6 or, 2 argent et 3 bronze), ce qui leur a permis de terminer devant le Maroc (2e : 3 or et 2 argent), au moment où le Koweït a complété le podium, avec 2 or, 4 argent et 1 bronze.

Les six médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Larbi Addad (-55 kg), Mohamed Amine Dekouah (-60 kg), Oussama Laïb (-73 kg) et Soheïb Zitouni (-81 kg) chez les garçons, ainsi que Roufaïda Bousebaâ (-44 kg) et Dounia Berrahouel (-57 kg) chez les filles.

Les deux médailles d'argent, elles, ont été remportées par Dounia Adda (-70 kg) et Ranim Chaïbi (-52 kg), alors que les trois médailles en bronze ont été l'oeuvre d'Alae-Eddine Sahraoui (-50 kg), Mohamed Sadek Laoued (-66 kg) et Merouane Mohamed Anis Bettahar (-90 kg).

Au "par équipes", et après un parcours exceptionnel, marqué par un sans-faute dans la phase des éliminatoire, les élections nationales (garçons/filles) ont atteint les finales, où ils ont dominé respectivement le Koweït (4-1) et le Maroc (3-2).

Une belle confirmation pour les jeunes représentants algériens, qui étaient tous médaillés d'or aux derniers championnats d'Afrique de leur catégorie.