Algérie: Professionnalisation du football - La FAF a un rôle de leader et de catalyseur'

ALGER -Les travaux du séminaire sur la professionnalisation du football, organisé par la Fédération internationale de football (Fifa) à Alger, ont pris fin, jeudi en soirée, après deux jours de conclave, en présence de l'Expert Fifa Laurent Colette, qui a relevé dans son intervention, l'important rôle de la FAF, autant que leader et catalyseur.

"A travers les deux jours de travaux de ce séminaire, le rôle de la fédération algérienne de football s'est distingué autant que leader et catalyseur pour que les clubs puissent s'enrichir dans un sens global, et évidemment avoir des ressources pour préparer l'avenir", a déclaré Laurent Colette dans son intervention, lors de la remise des attestations de participation aux représentants des clubs de L1, en reconnaissance de leur engagement et de leur participation active à cette formation.

"La fédération algérienne a mis vraiment les conditions pour un travail de fond et à longue haleine, car c'est cela qui va payer. J'ai vu qu'il y a des idées très claires et des priorités, il y a eu des ateliers et une vague qui se créé, et les clubs la suivent ensemble", a encore indiqué, l'expert Fifa, mettant en relief le rôle moteur de la FAF de collectiviser un peu les idées et les concepts pour en faire un élément de futur.

De son côté, le responsable du bureau régional de la Fifa pour l'Afrique du Nord (UNAF) et l'Afrique centrale et de l'Est (CECAFA), Davis Ndayisenga, s'est réjoui de l'efficacité ressentie chez la fédération et ses responsables pour l'organisation du séminaire.

" La FAF travaille très bien depuis un moment et on est très content de la dynamique qui est derrière. Ensemble, on a débloqué plusieurs projets qui étaient en place en Algérie, et on est très fier de ce que la FAF fait sous le leadership de son président", a-t-il souligné.

Concernant le traitement du programme du séminaire sur la professionnalisation du football, le responsable du bureau régional de la Fifa pour l'Afrique du Nord (UNAF) et l'Afrique centrale et de l'Est (CECAFA) a relevé le travail sérieux de la fédération qui a-t-il dit "nous a aidé à travailler avec la Ligue professionnelle en Algérie, et aujourd'hui on a tous les clubs de Ligue 1 qui sont présents pour échanger avec eux des bonnes pratiques, parce que il n' y a pas que la Fifa, il y a aussi un écosystème local et national qu'on doit préserver et renforcer".

Pour sa part, le secrétaire général de la FAF, Nadir Bouzned a expliqué que ce séminaire "intervient après une série de rencontres avec la Confédération africaine de football (CAF) et de réunions avec les clubs professionnels. On a essayé à travers ce séminaire avec la Fifa, de permettre à nos clubs professionnels de donner une nouvelle vision de gestion de clubs, et créer des projets économiques, en plus des objectifs sportifs".

Le séminaire sur la professionnalisation du football d'Alger s'inscrit dans la continuité des efforts de la FAF pour encadrer et accompagner les clubs algériens dans leur processus de développement durable et de professionnalisation dans l'objectif de renforcer les compétences des acteursdu football national afin de faire progresser leurs structures à tous les niveaux, sur le terrain comme en dehors.