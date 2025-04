Algérie: Saihi prône un système de gestion des services médicaux des nouveaux hôpitaux structuré en réseau pluridisciplinaire

ALGER — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi a présidé une réunion, au siège de son département ministériel, pour examiner l'état d'avancement des travaux de réalisation et d'aménagement des nouveaux établissements de santé, devant être ouverts l'été prochain, prônant un système de gestion des services médicaux de ces nouveaux hôpitaux structuré en réseau pluridisciplinaire, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

"Dans le cadre des démarches de l'Etat algérien visant à renforcer le système de santé et à améliorer la qualité des soins prodigués aux citoyens, le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi a présidé une réunion importante au siège du ministère, en présence de cadres de l'administration centrale, pour examiner l'état d'avancement des travaux de réalisation et d'aménagement des nouveaux établissements de santé, dont la mise en service est prévue le 5 juillet 2025, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance".

A l'entame de la réunion, un exposé exhaustif a été présenté sur le nombre des nouveaux hôpitaux et structures de santé en cours d'équipement en matériels médicaux et techniques modernes, outre leur dotation en ressources humaines, afin d'accueillir les patients dans les meilleures conditions et leur fournir des soins de qualité".

Cette opération vise à "rapprocher les services de santé du citoyen et à éviter le déplacement des malades vers d'autres wilayas, et ce à travers l'ouverture de nouveaux hôpitaux dans l'ensemble du territoire national, en prenant en compte les spécificités et les besoins de chaque région et en assurant des services médicaux spécialisés nécessaires à la population", selon le communiqué.

Le ministre a souligné, à cette occasion, "la nécessité de gérer les services médicaux de ces hôpitaux selon un système hospitalier structuré en réseau pluridisciplinaire, y compris les hôpitaux de la capitale et celui de Boumerdès d'une capacité de 240 lits (qui entrera en service en juillet prochain), ce qui permettra, a-t-il dit, d'encadrer et de former les étudiants en médecine, de développer la recherche scientifique comme objectif prioritaire, tout en répondant aux besoins sanitaires des citoyens".

La rencontre a également été l'occasion de passer en revue "les spécialités médicales prioritaires qui seront proposées dans ces hôpitaux, notamment l'orthopédie, la cardiologie, la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, la réanimation, ainsi que d'autres spécialités essentielles très demandées par les citoyens", ajoute la même source.

Dans ce sillage, M. Saihi a affirmé "l'importance de renforcer et de consolider les services de santé publique, ainsi que de garantir la continuité du système en vigueur, afin de mieux répondre aux attentes des patients", selon le communiqué.

Le ministère a également souligné que ces nouvelles structures "devraient contribuer à l'amélioration des indicateurs de la prise en charge sanitaire au niveau national, conformément au Plan d'action malade (PAM), adopté par le ministre de la Santé, qui place le patient au coeur de ses préoccupations".