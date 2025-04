Algérie: Des acteurs de la société civile et de la famille révolutionnaire à Khenchela rejettent tout acharnement et parti pris contre l'Algérie

ALGER — Des acteurs de la société civile et de la famille révolutionnaire de la wilaya de Khechela ont exprimé dans un communiqué leur rejet de tout acharnement et parti pris contre l'Algérie, réaffirmant leur soutien à l'Armée nationale populaire (ANP) et aux décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Des acteurs de la société civile "ont dénoncé et exprimé leur indignation face au parti pris dangereux contenu dans le communiqué émanant des putschistes au Mali et dans celui du Collège des Chefs d'Etat de la confédération des Etats du Sahel (AES), contenant de graves accusations dissimulant des tentatives visant à faire retourner l'opinion publique régionale contre l'Algérie, et à l'entrainer dans des contextes fabriqués qui ne s'accordent pas avec ses positions fermes et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité internationales", ajoute le communiqué.

"Les vaillants éléments de l'ANP ont déjoué, avec une haute performance une tentative de violation de l'espace aérien, après avoir détecté et abattu un drone ayant violé l'espace aérien algérien dans une tentative hostile flagrante et directe, avérée", ajoute le communiqué.

L'Algérie, qui s'est engagée, à travers son histoire politique et diplomatique au respect des principes de la légalité internationale et de non ingérence dans les affaires internes des pays, "continue d'assumer son rôle pivot de médiateur fiable dans plusieurs crises régionales, en adoptant le principe de neutralité positive et de confiance établie", souligne le document, qui rappelle également le rôle important de l'Algérie dans des dossiers aussi complexes que le dossier malien, où elle n'a jamais cherché à "imposer des agendas ou s'ingérer dans la souveraineté nationale des pays, bien au contraire elle s'est érigée en pont de dialogue et en source de soutien politique, sécuritaire et de développement, loin de la logique de la polarisation, ce qui en a fait un médiateur respecté et un acteur acceptable dans plusieurs crises régionales et internationales".

Ces associations ont affirmé par ailleurs que l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), et en tant qu'armée professionnelle,"est soucieuse d'accomplir ses missions constitutionnelles.

Elle assume son rôle selon une conviction purement défensive qui limite l'usage de la force à la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, préserve l'Algérie de toute implication dans des conflits extérieurs qui ne servent pas la paix régionale et internationale et oeuvre sans relâche à éviter l'exacerbation des conflits servant les intérêts géopolitiques des forces d'ingérence au détriment des aspirations des peuples à la liberté, à la souveraineté et au développement global".

Dans ce contexte, elles ont rappelé que l'Algérie "a mené une guerre totale contre le terrorisme et a payé un lourd tribut pour recouvrer sa sécurité et sa souveraineté. Cette expérience a donné lieu à une approche globale de lutte contre l'extrémisme violent", intégrant le traitement sécuritaire et les dimensions sociale, religieuse et de développement.

L'Algérie propose aujourd'hui cette approche aux pays du voisinage dans le cadre du respect mutuel et de coopération sans conditions".