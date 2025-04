Algérie: Tiaret - Une caravane médicale au profit des habitants de la commune de Sidi Hosni

TIARET — Une caravane médicale de solidarité a été lancée, vendredi, au profit des habitants de la commune de Sidi Hosni (Tiaret), à l'initiative du Comité national du Croissant Rouge algérien (CRA), a-t-on constaté.

Cette caravane, de deux jours, proposera des consultations médicales aux malades, avec dignostics et fournitures de médicaments. Les cas urgents seront pris en charge dans l'un des quatre établissements hospitaliers participant à cette initiative, a indiqué à l'APS le président de la Commission de la santé du Bureau national du CRA, Mohamed Mehdi Belaouar, en marge de la cérémonie de lancement qui a eu lieu devant le siège de la wilaya et supervisée par le wali de Tiaret Saïd Khelil.

Le convoi est composé de 24 médecins spécialistes dans dix spécialités, dont les pneumopathies, la dermatologie, la cardiologie, l'ophtalmologie, la santé maternelle et infantile, la pédiatrie et la chirurgie pédiatrique, entre autres, en plus de médecins généralistes des établissements hospitalo-universitaires d'Oran, d'Alger, de Sidi Bel Abbès et de Blida.

M. Belaouar a souligné que le Croissant Rouge algérien Commission de la santé) met en oeuvre un programme annuel qui comporte plusieurs caravanes de santé mensuelles au profit des habitants des wilayas intérieures et du sud, soulignant que la prochaine destination en mai sera la wilaya de Chlef, en plus de l'organisation de campagnes régulières de don de sang et de distribution de matériel médical et de médicaments aux malades.