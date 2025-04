Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 avril 2025

revue de presse

Présidentielle gabonaise - La diaspora vote massivement à Dakar

Ce 12 avril, le Gabon marque une étape importante de son histoire. Dans le but de désigner, par voie électorale, le candidat qui dirigera le pays pour les sept prochaines années, la communauté gabonaise vivant au Sénégal, au Cap-Vert et en Gambie s’est retrouvée à Dakar, la capitale sénégalaise, pour accomplir leur devoir citoyen.

Sous la supervision rigoureuse de la commission électorale présente sur place, les ressortissants ont exprimé leur choix pour l’avenir du pays pétrolier.

Notre équipe sur le terrain a pu recueillir les avis de certains compatriotes, à l’instar de Synthiche, une étudiante gabonaise, qui explique : « C’est pour nous le moment de changer, et ce changement passe par nous, les étudiants. Ici, au Sénégal, on nous enseigne beaucoup de choses et on veut contribuer à un nouveau Gabon ». (Source allAfrica)

L’AES lance un concours pour la composition de son hymne officiel

Après l’adoption de son drapeau, de sa devise et de son logo, l’AES cherche à compléter son identité avec une œuvre musicale qui incarne les valeurs, l’histoire partagée et les ambitions panafricaines de ses membres.

La Confédération des États du Sahel (AES) veut, désormais, se doter de son hymne officiel, et ce, après l’adoption de son drapeau, de sa devise et de son logo. À cet égard, la Confédération a lancé, le 8 avril, un concours pour la création de son hymne officiel. Une initiative annoncée par le ministère burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Dans un communiqué rendu public, le ministère a expliqué que ce concours s’inscrivait dans le cadre du renforcement de l’identité institutionnelle de l’AES, créée en septembre 2023 sous forme d’alliance et devenue Confédération en juillet 2024. (Source RT Français)

RDC - Le Parc des Virunga « secoué » par l’activisme des groupes armés avec au moins 200 écogardes tués

Le Parc National des Virunga fait face à l’activisme des groupes armés, depuis plusieurs années, dans l’Est de la RD Congo.

En effet, au moins deux cents (200) écogardes du PNVi ont été tués par des groupes armés en l’espace de vingt (20) dernières années. C’est le Directeur des Relations Extérieures du PNVi qui l’a dit lors d’un entretien exclusif accordé à Yabisonews.cd, le 30 mars 2025 à Beni, au Nord-Kivu. Méthode Uhoze a affirmé que, la guerre a aussi entraîné la diminution de certaines espèces animales au sein du Parc. (Source Ya Biso News)

DIP DOUNDOU GUISS décroche la 3e place au World AI Film Festival avec « Thiaroye 44 (Jambaar remix) »

L’artiste sénégalais Dip Doundou Guiss a remporté la 3e place au World AI Film Festival à Nice, en France, avec son clip “Thiaroye 44 (Jambaar Remix)”, seul projet africain en compétition parmi plus de 1 500 candidatures de 80 pays.

Le clip, hommage poignant aux Tirailleurs sénégalais, mêle musique, narration et intelligence artificielle pour raviver un pan douloureux de l’histoire coloniale. Ce prix consacre non seulement une œuvre artistique innovante, mais aussi l’importance de la mémoire collective portée par la nouvelle génération.

« Pour nos Tirailleurs, pour le Sénégal, pour l’Afrique qui gagne », a réagi Dip sur ses réseaux sociaux, remerciant toute son équipe. (Source RTS)

Le Bénin et le FMI trouvent un accord pour débloquer plus de 66 milliards de FCFA de crédits

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) a achevé samedi 12 avril une mission d’évaluation de deux programmes en cours avec le Bénin. Les experts du FMI ont séjourné une dizaine de jours à Cotonou, rencontré le ministre d’État en charge de l’Économie, ses équipes, d’autres membres du gouvernement et des acteurs de la finance. Dans le cadre d'un accord sur deux programmes de crédit, le Bénin bénéficiera d’un décaissement de plus de 66 milliards de francs CFA, d'ici au mois de juin.

C’est la sixième évaluation pour le premier programme et la troisième pour le second. Comme les fois précédentes, le Bénin coche toutes les cases avec, cette fois, des résultats largement au-dessus des objectifs et des prévisions. (Source RFI)

Côte d’Ivoire : l’ancien président et opposant Laurent Gbagbo déterminé à participer à l’élection présidentielle

Faute d’amnistie du président Alassane Ouattara après sa condamnation ivoirienne à la suite de la grave crise post-électorale de 2010-2011, il ne peut pas être réinscrit sur la liste électorale.

L’ancien président et opposant ivoirien Laurent Gbagbo s’est dit, samedi 12 avril, déterminé à participer à la présidentielle d’octobre, malgré son inéligibilité en raison d’une condamnation pénale.

« Nous allons aller aux élections et nous allons gagner les élections », a-t-il assuré, lors d’un rassemblement à Dabou devant plusieurs milliers de militants. « Je ne peux plus accepter une commission électorale qui rampe. Mais nous allons aux élections. Ceux qui croient qu’on va » les boycotter, « allez leur dire qu’ils se trompent », a prévenu le candidat déclaré à la présidentielle du 25 octobre, mais radié de la liste électorale. (Source Lemonde Afrique)

Tchad : arrestation de huit présumés braconniers

Ayant accentué la lutte contre le braconnage, notamment dans la province du Salamat où se trouve le parc national de Zakouma, le ministère tchadien de l’Environnement a présenté au public 8 présumés braconniers dont les quatre identifiés pour avoir abattu deux rhinocéros noirs dans le parc protégé.

Au cours d’une cérémonie organisée ce samedi 12 avril, la Délégation provinciale de l’Environnement du Salamat a présenté huit personnes présumées braconniers. Parmi ces individus interpellés, quatre sont identifiés comme étant les braconniers des deux rhinocéros noirs abattus le 25 mars dernier.

Le braconnage de ces deux pachydermes, classés dans la catégorie des espèces protégés, a provoqué l’ire du ministre de l’Environnement, Hassan Bakhit Djamous, qui a suspendu dans la foulée des responsables impliqués dans la gestion du parc de Zakouma. (Source apanews)

Commerce Intra – africain : hausse de 7,7% des échanges en 2024

D’après la banque africaine d’import-export, les échanges commerciaux intra-africains ont atteint une valeur de 208 milliards de dollars en 2024, enregistrant une croissance de 7,7% par rapport à 2023, selon un rapport publié le dimanche 30 mars 2025 par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). Avec 58,1 milliards de dollars d’échanges commerciaux avec les autres sous-régions, l’Afrique australe reste le principal moteur des échanges commerciaux entre les pays africains devant l’Afrique de l’Ouest (52,8 milliards de dollars), l’Afrique de l’Est (46,8 milliards), l’Afrique du Nord (31 milliards de dollars) et l’Afrique centrale (19,4 milliards). (Source Africa 24)

Le Togo plaide pour la reconnaissance des crimes coloniaux et pour des réparations

À l'occasion du 125e anniversaire de la première Conférence panafricaine de Londres (1900), le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a prononcé un discours fort en mémoire des pionniers du panafricanisme et en faveur d’une justice historique pour les peuples africains et afrodescendants.

Dans une allocution prononcée à la SOAS University, le chef de la diplomatie togolaise a salué le combat de figures historiques telles que W.E.B. Du Bois ou George Padmore, rappelant que la question des réparations pour l’esclavage, la déportation et la colonisation reste d'une actualité brûlante.

Il a dénoncé le refus persistant de certains pays occidentaux d’engager un dialogue sérieux sur cette question, tout en soulignant l’importance de reconnaître ces crimes comme des crimes contre l’humanité et de génocide, conformément à la décision historique prise par l’Union africaine en février dernier à l’initiative du Togo. (Source togonews)

Ravalomanana – Rajaonarimampianina : Déclaration commune en France sur la situation à Madagascar

Alors que Madagascar fait face à un contexte socio-économique un peu compliqué avec une ambiance politique tendue, les deux anciens présidents se sont rencontrés en France afin de trouver une solution commune pour débloquer la situation.

« Nous sommes convaincus que le développement de Madagascar passe par un sursaut collectif ». C’est ce qu’on peut lire sur le communiqué conjoint des anciens présidents de la République de Madagascar, réunis hier à Paris afin de s’échanger sur la situation qui prévaut au pays. En effet, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina ont exprimé leur « profonde préoccupation face aux défis majeurs auxquels Madagascar est aujourd’hui confronté ». (Source MidiMadagasikara)