Madagascar: Météo - Week-end pluvieux sur une partie de l'Est et des hautes terres centrales

En pleine intersaison, le retour des jours pluvieux reste d'actualité ce week-end et en début de semaine prochaine dans la majeure partie de la Grande île.

Selon les prévisions de Météo Madagascar, de la pluie sera encore attendue ce jour et pour les deux prochains jours. Hier encore, quatre régions à savoir l'Itasy, l'Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony et la partie Est du Vakinankaratra, ont été placées sous vigilance rouge « fortes pluies » en raison du volume pluviométrique, estimé à 30mm et 50mm en 24 heures.

Ce jour, des pluies intermittentes sont attendues sur une partie des hautes terres centrales et l'Est du pays, tandis que demain dimanche, en dépit d'une petite baisse du volume pluviométrique, la pluie sera encore observée sur les hautes Terres centrales et la partie Est de la Grande île.

Côté températures, les minimales ne seront pas en dessous des 16°C ce jour sur les zones du centre de l'île, si les maximales seront autour de 28°C à 29°C. Ailleurs, les minimales les plus élevées, autour de 24°C seront enregistrées dans la partie Ouest, si les maximales les plus élevées de toute l'île se situeront autour de 37°C, ce jour dans les régions Betsiboka et Sofia et quasiment les mêmes valeurs pour le dimanche 13 avril, avec respectivement 37°C et 36°C dans les régions Betsiboka et Sofia.