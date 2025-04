Madagascar: Emploi - Engouement des jeunes pour l'offshore

Le gymnase Ankoay à Ankorondrano a accueilli les 10 et 11 avril 2025 une nouvelle édition du Salon de l'insertion professionnelle et de la formation. Un événement très attendu, qui a réuni un large public venu découvrir les opportunités d'emploi et de formation, dans un contexte où l'orientation vers les métiers de demain est plus que jamais essentielle.

Le BPO, un secteur clé

Parmi les secteurs en pleine croissance, le BPO (Business Process Outsourcing) s'impose comme un pilier incontournable. Il s'agit d'un modèle dans lequel des entreprises étrangères externalisent certaines de leurs activités comme le service client, la gestion de données ou l'assistance administrative vers des pays à forte valeur ajoutée humaine. Madagascar, grâce à sa jeunesse francophone, connectée et adaptable, se place comme un acteur clé de ce secteur en plein essor. Les opportunités sont nombreuses, souvent accessibles dès la fin du lycée ou après une courte formation qualifiante. Des entreprises comme Serenity, spécialisée en télésecrétariat médical, ou encore Optiserv, acteur reconnu dans les métiers de la relation client, étaient présentes pour informer, recruter et échanger.

Des carrières numériques en plein essor

Evolution, salaires attractifs et stabilité à la clé. L'édition 2025 du salon a battu son plein, avec une affluence supérieure à celle de l'année précédente et des candidatures de plus en plus qualifiées. « C'est nouveau, c'est une première découverte. Nous apprécions beaucoup les interactions et les échanges avec les clients, ainsi que le fait de pouvoir leur venir en aide. Nous aimerions en faire notre métier », ont confié Patricia et Andréas, deux jeunes visiteurs. Iando, ROA (Responsable Opérationnel des activités) chez Optiserv, confirme cet intérêt croissant : « Les participants étaient plus nombreux que l'année dernière.

En parallèle, le niveau des candidatures que nous avons reçues s'est nettement amélioré. Nous avons également constaté que les métiers du numérique intéressent non seulement les jeunes, mais aussi des personnes plus âgées. » Une tendance logique, dans un secteur où la demande ne cesse de croître et où les recrutements sont constants, pour des postes très variés, souvent évolutifs, offrant des salaires attractifs et une réelle stabilité.