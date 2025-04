Madagascar: Football / PFL 1/4 de final - Sept équipes qualifiées, quatre en lice pour le dernier ticket

À deux journées de la fin des éliminatoires du championnat élite de Madagascar « World Cola PFL », sept équipes ont sécurisé leur place pour les quarts de finale : AS Fanalamanga (19 pts), Fosa Juniors FC et Disciples FC (17 pts), Elgeco

Plus (16 pts), Cffa, Ajesaia et Cosfa (14 pts). Quatre clubs dont Uscafoot (9 pts), FC Rouge (7 pts), AS Avenir Sainte-Anne et Mama FC (6 pts) se disputent le dernier ticket pour les play-offs. Ce week-end, la dixième journée s'annonce cruciale avec des matches décisifs : Uscafoot défie Elgeco Plus, FC Rouge affronte le leader AS Fanalamanga, AS Avenir rencontre Disciples FC, et Mama FC joue contre Cffa. Tsaramandroso FC, dernier, est déjà éliminé.

Calendrier de la 10e journée :

Samedi 12 avril :

14H30 : Tsaramandroso FC Vs Cosfa (Stade Rabemananjara Mahajanga)

14H30 : AS Fanalamanga Vs FC Rouge (Stade Ambatondrazaka)

14H30 : Elgeco Plus Vs Uscafoot (Stade By-pass)

Dimanche 13 avril :

14H30 : Fosa Juniors Vs Ajesaia (Stade Rabemananjara)

12H00 : Disciples FC Vs As Avenir St Anne (Stade Iavoloha)