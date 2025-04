Madagascar: Harilala Ramanantsoa - Devoir d'obéissance aux ordres et de respect de la loi

Le parvis de l'Hôtel de Ville de Tana était hier le théâtre d'une double cérémonie concernant deux corps rattachés à la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA).

Double passation

Cela a commencé par le nouveau chef de corps de la Police municipale, le commissaire, Panoel Tsiky Rakotondrainivonona. Nommé le 04 avril 2025, il a pris hier la relève du commissaire Ostrom Whenss, qui a été remercié pour son engagement et le travail accompli pour la ville des Mille. Son successeur est connu au bataillon pour avoir servi à Toamasina et dans la capitale, entre autres à Isotry, 67 ha et au Commissariat Central d'Antananarivo.

Mots d'ordre

Parmi ses faits d'armes figure la sécurisation des hautes personnalités lors du Sommet de la Francophonie. Formé à la gestion démocratique de foule, aux droits humains et à la sécurité publique à Madagascar et à l'étranger (Egypte, Antsirabe, Ivato,...), il est aussi diplômé en sciences économiques. Ses mots d'ordre sont la lutte contre la corruption, le respect de la loi et la proximité avec la population.

Services de sécurité et de secours

Dans les rangs des sapeurs-pompiers, le Commandant Eric Olivier Ralaivoarinoro a également pris ses fonctions. Fraîchement nommé le 09 avril 2025, il succède au Colonel Tiana Razafimanahaka qui lui a transmis le fanion. Dans son discours, la mairesse de Tana, Harilala Ramanantsoa a insisté sur le devoir d'obéissance aux ordres et de respect de la loi. « Le développement de la Ville passe aussi par la qualité de ses services de sécurité et de secours », a-t-elle martelé.