Madagascar: Jeune innovateur pour la prévention - Un concours organisé par Atlantic Foundation et AFG Assurances

AFG Assurances Madagascar lance la première édition du concours « Jeune Innovateur pour la Prévention » (JIP), avec l'Atlantic Foundation et le ministère des Transports et de la Météorologie. Destiné aux jeunes de 18 à 40 ans, ce jeu concours citoyen vise à mobiliser la jeunesse autour de trois thématiques majeures : la sécurité routière, la lutte contre les vols et la prévention des incendies. Les participants, organisés en équipes pluridisciplinaires, sont invités à proposer des solutions innovantes, adaptées aux réalités locales. À la clé : formations, accompagnements et opportunités d'insertion professionnelle dans les entreprises partenaires. Cette initiative s'inscrit dans la politique RSE du groupe AFG, présent dans la banque et l'assurance depuis plus de 40 ans. Pour son directeur général, Vance Abissa, ce concours est une manière de faire de la jeunesse, un acteur central de la prévention et du développement d'une société plus sûre.