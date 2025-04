Tunisie: Ligue 1 / 26e journée - CSS - En pensant à la Coupe

Répétition pressentie pour le CSS au Bardo avant les huitièmes de coupe contre l'USBG.

Septièmes au classement général avec 36 points, et 7 points de retard sur leurs adversaires bardolais, les Clubistes Sfaxiens ne seront pas sous forte pression pour ce match, sans réel enjeu pour eux, sauf concernant l'envie de grimper davantage vers le haut du tableau, même si logiquement ils ne peuvent pas espérer mieux que cette place où ils sont actuellement positionnés.

Toutefois, cette partie à l'extérieur avec le ST sera une occasion pour mieux peaufiner les automatismes au sein d'une formation et un dispositif rectifiés et remodelés durant la trêve par l'entraîneur Lassâad Dridi.

L'amalgame des « Noir et Blanc » entre joueurs chevronnés et jeunes talents doués qui a donné satisfaction dans le match de coupe contre l'équipe divisionnaire de Hammam Zriba a besoin d'être rodé pour les prochains matches, avec comme premier objectif: être fin prêt pour la dure confrontation des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie contre l'USBG à Ben Guerdane. Sur ce, la nouvelle formule en défense avec Ahmed Ajjel côté droit, Mohamed Nasraoui et Mohamed Amine Ben Ali dans l'axe et Hichem Baccar à gauche est une garantie défensive devant le portier Aymen Dahmen.

Fabien sur le couloir gauche

Ce faisant, le retour des joueurs étrangers, après avoir été absents en match de coupe, ne sera pas un casse-tête pour Lassâad Dridi qui n'aura qu'à opérer deux seuls changements dans son onze de départ recomposé. Moussa Bella Konté ou Traoré est un duo utile pour un meilleur travail de récupération et de fermeture des espaces au milieu de terrain.

Et Fabien Winley est pressenti pour retrouver l'aile gauche de l'attaque où il a brillé et s'est montré plus performant. Avec Mohamed Dhaoui, enfin en verve sur le côté droit, et Omar Ben Ali, qui s'est illustré comme fer de lance et a retrouvé son sens du but, le CSS est en mesure de faire bonne figure au Bardo et de convoiter même les trois points du succès. Ce serait l'idéal pour le moral en cette fin de saison avec l'espoir d'une montée sur le podium en coupe de Tunisie qui ferait oublier un parcours cahotant en championnat.