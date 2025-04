Tunisie: Ligue 1 / 26e journée - ESS - Les étoilés plus que jamais déterminés

Ils sont déterminés à allier un bon rendement à une bonne dose d'efficacité, histoire de rester concernés par une place sur le podium et plus si affinités...

Après une longue période d'arrêt de la compétition, en raison de la trêve internationale et des 1/16es de finale de la coupe de Tunisie, c'est l'heure de la reprise. L'Etoile revient sur scène pour attaquer au mieux les six derniers matchs de championnat qui l'attendent. Ceci compte tenu de la décision finale de rejouer le match de l'aller disputé face à Gafsa il y a plus de trois mois. Ce qui fera deux matchs à venir contre ce même adversaire, dont un à Sousse.

En cas de double victoire face à une équipe qui se bat pour le maintien, l'Etoile pourrait remonter sur le podium. Mais le plus important est de focaliser sur la réception de l'US Ben Guerdane que l'ESS a largement dominée à l'aller (3-1). C'est un match important à négocier face à une équipe qui vient de se rebiffer en se qualifiant contre le CAB en coupe de Tunisie, après la loterie des tirs au but.

Dans le giron étoilé, on est convaincu que la victoire s'obtient avant tout sur le terrain, quels que soient les aléas et les circonstances du match. On n'accorde aucune place aux regrets. Les joueurs sont appelés à tout donner en cette fin de saison pour la finir en beauté et récolter une récompense au passage ou au bout du compte. L'Etoile va devoir s'employer à ne faire aucune concession à son adversaire, contrairement au match perdu face à Zarzis.

Gbo suspendu, Ghedamsi dans le doute

Le match de coupe plié, place à celui, autrement plus décisif en championnat. On apprend que l'Etoile Sportive du Sahel sera privée de plusieurs joueurs pour ce match. Nizar Smichi sera absent en raison d'une blessure, tandis que Slaheddine Ghedamsi continue de s'entraîner en solitaire, ce qui compromet sa participation.

Cédrik Gbo serait également absent pour cause de suspension, après avoir reçu un carton rouge, lors du dernier match de championnat à Gabès. Malgré tout, une équipe compétitive et qui devrait maîtriser son sujet sera alignée cet après-midi à l'Olimpico. Dans les bois, Khardani est quasiment indiscutable en ce moment.

Devant lui, Hnid, Dagdoug et Boughattas ont les faveurs pour occuper l'axe de la défense. On a vu également Cherif Camara à l'oeuvre et déterminé à débuter également. Une option secondaire sur les côtés est possible, en cas de défection de Houssem Ben Ali qui a tout de même disputé le dernier match de coupe. Au milieu de terrain, le trident Ben Choug, Abid et Chouchane est partant d'entrée.

Aussi, retour de la sentinelle Mohamed Amine Ben Amor serait un plus pour l'équipe. En attaque, le duo Aouani-Chaouat est quasiment indissociable. Yassine Chamakhi, un peu effacé et mal inspiré lors du match de coupe, est une option, avec Walid Karoui sur les côtés, quoiqu'il fût absent lors du dernier succès en coupe à Mornag. L'entraîneur Mohamed Mkacher, qui a su maintes fois aligner une équipe capable de l'emporter, ne devrait pas avoir froid aux yeux et ne faire débuter que ceux qui sont en forme et capables de remplir le contrat, à savoir récolter les trois points de la victoire.