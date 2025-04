Tunisie: Ligue 1 / 26e journée - CA - A ne pas rater...

Après le retrait de deux points, les Clubistes n'auront pas de choix que de gagner à Métlaoui pour préserver leurs chances.

Le CA s'engage en ce moment dans une double bataille : une bataille sportive dans ce dernier sprint du championnat avec 5 journées intenses et déterminantes et une autre bataille administrative contre la Commission nationale d'appel et la FTF après le retrait des deux points de la réclamation contre l'USBG. Restons dans la première bataille qui s'annonce ardue. Trois points séparent désormais le CA du duo de tête EST-USM.

Autant dire que les Clubistes doivent gagner tous leurs matches et attendre un faux pas des deux leaders (dont l'EST qui sera l'adversaire la journée prochaine journée). Cette opération du sprint final commence cet après-midi contre l'ESMétlaoui. Un match pas si facile que cela. On peut même dire que c'est aussi délicat que le derby tunisois. L'ESM est très dure à manier à domicile.

Débarassée du spectre de la rélégation, l'ESM jouera sans grande pression et si on voit ses matches contre les prétendants cette saison on est sûr que l'ESM n'aura pas le trac. Elle a toujours perturbé les favoris. Le CA va à Métlaoui avec deux atouts : une défense solide emmenée par Ali Youssef avec une série de 4 matches (y compris celui de la coupe) sans encaisser le moindre but. Et puis, aussi, une capacité à imposer un bon tempo et à acculer ses adversaires, faute de grande variété dans le jeu. Bettoni devra surtout trouver une meilleure formule en attaque, là où il s'est obstiné à changer le poste de maints joueurs et à ne pas jouer avec un vrai avant-centre.

Des changements, il y en aura toujours, c'est la devise de Bettoni. En défense, Yefreni, Zaâlouni, Tiny Wells, Youssef et Ben Abda ne devront pas rater une titularisation. C'est au milieu et en attaque que l'on s'attend à quelques réajustements pour donner plus de vivacité et de percussion au jeu. Khelil reste inamovible, alors que pour le poste de relayeur, Zemzmi, Sghaïer et le jeune Sadok Mahmoud sont en ballottage. Aït Malek sera éventuellement là, mais va-t-il faire le troisième milieu ou va-t-il avancer?

Bettoni a jusqu'à maintenant opté pour la première option. Devant, seul Khadhraoui est attendu, mais est-ce dans le nouveau rôle d'avant-centre qui ne lui sied pas ou dans le rôle d'ailier gauche? L'entraîneur français opte plutôt pour la première option. En l'absence de Hamdi Laabidi (mis hors liste), Kizumbi et Srarfi sont attendus ensemble en attaque.

Les cartes Glalech, Mismari et Kooh restent valables en cours de match.