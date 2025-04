Tunisie: Kaïs Saïed recevant la Cheffe du Gouvernement - « Le peuple a tranché, pas de retour possible »

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier vendredi 11 avril 2025, au Palais de Carthage, Madame Sarra Zaâfrani Zenzri, Cheffe du Gouvernement.

Le Président de la République a souligné la nécessité d'élaborer des projets de textes rompant définitivement avec le passé, en précisant que l'État tunisien fait face à de nombreux défis, et que tout défi doit être affronté. Il a ajouté que quiconque pense pouvoir revenir en arrière se trompe, car le peuple tunisien a tranché et rejeté les résidus de la régression, qui continuent de se regrouper et de se bercer d'illusions, croyant pouvoir perturber le fonctionnement normal des institutions de l'État.

Le Président a également affirmé que de nombreux diplômés de l'enseignement supérieur sont capables d'assumer des responsabilités, même s'ils ne disposent pas de l'expérience requise. La Tunisie a aujourd'hui besoin de personnes qui la servent avec un esprit patriotique sincère et constant, et non de ceux qui recherchent les privilèges et considèrent que l'État et ses ressources sont un butin.