Tunisie: Siliana-élevages bovins - La fièvre aphteuse frappe de nouveau

Cinq cas confirmés de fièvre aphteuse ont été enregistrés dans le cheptel bovin dans des régions du nord de Siliana, a déclaré Hamdi Daoudi, président de la cellule régionale de l'UTAP à Siliana, lors de son intervention à la radio le samedi 12 avril 2025.

Il a ajouté que cette pathologie animale représente une menace directe pour le cheptel de la région, qui compte plus de 700 têtes de bétail. M. Daoudi a également exprimé sa profonde inquiétude quant à l'évolution de la situation sanitaire du cheptel face au début de l'épidémie, précisant que le premier cas a été enregistré le 4 avril.

Hamdi Daoudi a appelé les autorités régionales et les services vétérinaires à intervenir d'urgence pour endiguer l'épidémie et fournir les vaccins nécessaires, en plus d'activer les mécanismes de surveillance et d'isolement pour éviter la propagation de la maladie aux zones voisines, affirmant que le retard observé dans la prise en charge de la maladie, augmente le risque qu'elle se propage rapidement parmi les troupeaux, représentant, ainsi, une menace réelle pour la sécurité alimentaire ainsi que pour la principale source de subsistance pour des centaines de familles dans la région.

La fièvre aphteuse est une maladie virale qui se propage rapidement parmi les mammifères et les animaux à sabots tels que les vaches, les moutons et les chèvres, et qui peut entraîner d'énormes pertes économiques pour les agriculteurs si les cas ne sont pas maîtrisés à temps.