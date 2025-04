Tunisie: Ben Arous - La chasse aux commerces illégaux sur les trottoirs se poursuit avec une saisie spectaculaire

Une opération de nettoyage des trottoirs a eu lieu hier, vendredi 11 avril, sur la route des Yasminates - Mornag dans la région de Ben Arous, visant à éradiquer l'occupation illégale et le commerce non conforme aux règlements. Cette campagne, menée par la municipalité de Ben Arous en collaboration avec la brigade régionale de la police municipale, a conduit à la saisie d'une charge de deux camions contenant des rideaux, des barrières métalliques, des poteaux et des chaises.

Les propriétaires des articles saisis ont été sanctionnés pour non-respect des conditions d'installation commerciales et atteinte à la voie publique, en violation des réglementations locales. La saisie fait suite à une série de contrôles visant à lutter contre le phénomène de l'installation anarchique et à préserver l'aspect esthétique de la ville, notamment autour des zones commerciales et des espaces publics ouverts.

Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la municipalité pour organiser les activités économiques et lutter contre l'installation illégale qui nuit à la beauté de la ville et à la circulation publique. Des mesures préventives seront renforcées au cours des prochains jours, avec des avertissements adressés aux commerçants pour respecter les règlements urbanistiques et garantir la sécurité publique et un environnement sain.